포시에스-닥터빌드 협력···재건축 동의서 작성 '10배' 빨라진다

포시에스가 닥터빌드와 손잡고 재건축·재개발 현장의 종이 서류 문제를 해결하기 위한 대규모 페이퍼리스 환경 조성에 나선다.

포시에스는 클라우드 기반 인공지능(AI) 전자서명·전자계약 서비스 '이폼사인(eformsign)'을 닥터빌드에 공급한다고 27일 밝혔다.

양사는 지난 2025년 12월 도시정비법 개정으로 재건축 현장에서도 전자서명이 활용될 수 있는 법적 근거가 마련된 데 주목했다. 그동안 종이 서류 중심으로 운영되던 정비사업은 비용과 처리 시간, 보관 부담이 컸으나 이번 법 개정을 계기로 실무적 부담을 해소하려는 움직임이 가시화되고 있다.

닥터빌드에 제공되는 이폼사인엔 '동적 서식'과 'AI 비서' 기능이 탑재됐다. 동적 서식은 안건에 따라 결의서와 동의서 항목이 자동으로 확장되는 기능이다. AI 비서는 문서 서식을 분석해 작성 항목을 자동 배치해 준다. 이를 통해 기존 종이 문서 방식 대비 작성 시간을 10분의 1 수준으로 단축할 수 있다.

포시에스는 1995년 설립 이후 국내 금융 및 공공기관의 70% 이상에 기술을 공급해 온 1세대 전자문서 기업이다. 이번 닥터빌드와의 협력을 시작으로 건설 및 도시정비 관련 기관의 디지털 전환을 지원할 계획이다.

포시에스 관계자는 "올해를 AI 에이전트의 원년으로 삼아 AI 전자문서 및 전자계약 분야에서 업계 선두 입지를 공고히 하겠다"며 "닥터빌드와 협력해 정비사업 현장의 업무 환경을 혁신적으로 개선할 것"이라고 말했다.