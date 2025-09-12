30년 뚝심 포시에스, '사우디 비전 2030' 올라탄다…중동서 '잭팟' 터질까

포시에스가 중동 최대 정보통신(IT) 전시회를 발판 삼아 현지 디지털 전환 시장 공략을 본격화한다.

포시에스는 다음달 13일부터 닷새간 두바이 월드 트레이드 센터에서 열리는 '자이텍스 글로벌 2025'에 참가한다고 12일 밝혔다. 이 행사에는 170개국에서 17만명 이상이 참여한다.

이번 참가는 포시에스가 정보통신산업진흥원(NIPA) 주관 한국정보통신기술(ICT) 대표 기업으로 선정된 결과다. 회사는 이번 전시회에서 지난 30년간 쌓아온 기술력을 집약한 토탈 디지털 문서 솔루션을 공개한다. 특히 구축형 솔루션 '오즈 이폼'과 클라우드(SaaS) 서비스 '이폼사인'을 앞세워 문서 생성부터 처리까지 완전한 전자문서 환경을 제시할 계획이다.

지텍스에 참가하는 포시에스 (사진=포시에스)

자이텍스 글로벌은 걸프협력이사회(GCC) 디지털 전환 시장 진출의 관문으로 꼽힌다. 사우디 비전 2030과 아랍에미리트(UAE) 디지털 정부 전략 2025 등 현지 정책과 맞물려 최적의 시장 진출 교두보로 평가받는다.

포시에스의 솔루션은 독자 특허를 획득한 인공지능(AI) 문서 기능과 자동화된 데이터 추출 알고리즘을 탑재했다. 단순 전자서명 서비스를 넘어 전사적자원관리(ERP), 고객관계관리(CRM) 등 기업의 기존 시스템과 연동해 완전한 디지털 문서 생애주기 인프라를 구축할 수 있는 점이 핵심 차별점이다. 특히 소프트웨어 패키지는 ▲템플릿 디자인 도구 ▲워크플로우 및 권한 설정 ▲디지털 서명 및 버전 관리 ▲법적 인증 장기 보관 기능 등을 포괄적으로 지원한다.

'오즈 이폼'은 국내 금융기관 70% 이상이 도입한 솔루션이며 '이폼사인' 역시 같은 엔진을 쓴다. 최근에는 베트남 금융권 디지털 전환 사업에 참여하고 싱가포르와 일본 기업에도 솔루션을 공급하며 해외 시장 적응성을 입증했다.

회사는 올해 상반기 정보통신산업진흥원 사업에 선정돼 네이버 클로바X를 활용한 '이폼사인 AI' 개발도 진행 중이다. 이를 통해 글로벌 초거대 거대언어모델(LLM) AI와 연계 로드맵도 구상하고 있다.

한 중동 지역 산업 분석가는 "중동 기업들은 복잡한 디지털 문서 워크플로우를 처리하면서도 규제를 준수할 수 있는 정교한 소프트웨어 솔루션을 요구하고 있다"며 "검증된 소프트웨어 경험을 보유한 한국 소프트웨어 기업들이 이러한 기준을 충족한다"고 평가했다.

포시에스 관계자는 "이번 참가는 포시에스의 기술력이 글로벌 수준으로 평가받은 의미가 있다"며 "중동 시장 진출의 중요한 기회이자 대규모 파트너십을 준비하는 계기가 될 것"이라고 말했다.