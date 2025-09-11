포시에스 전자계약 서비스, AI 비서 만나 더 똑똑해졌다

포시에스가 클라우드 기반 전자계약 서비스 '이폼사인(eformsign)'에 인공지능(AI) 비서 기능을 강화하며 시장 공략에 속도를 높인다.

포시에스는 이달 업데이트를 통해 AI 비서 기능인 '지능형 폼에이전트(AI Form Agent)'를 '이폼사인'에 탑재한다고 11일 밝혔다.

'지능형 폼에이전트'는 마치 서식 처리 비서처럼 AI가 작동해 서식의 맥락을 파악하고 입력 항목의 속성을 자동으로 적용하는 혁신적인 기능이다. 생년월일, 사업자등록번호, 이메일 주소 등 각 항목별로 적합한 입력 규칙과 방식을 AI가 스스로 설정해 문서 내 적절한 위치에 적용함으로써 작성자가 다양한 입력항목을 수동으로 설정하던 불편함을 줄여준다.

(사진=포시에스)

기존의 전자문서나 전자계약 서비스에서는 복잡한 양식 작성 시 작성자가 하나하나 확인하며 전자계약, 동의서, 약정서 등을 만들어야 했다. 하지만 '지능형 폼에이전트(AI Form Agent)'는 서식 내용만으로도 AI가 모든 설정을 자동 판단한다. 이를 통해 문서 작성 시간 단축과 입력 오류 방지 효과를 동시에 실현할 수 있다.

이번 기술은 정부 주관 초거대 AI 개발 과제를 통해 완성된 성과물로, 포시에스가 30년간 축적한 전자문서 처리 노하우에 최신 AI 기술을 결합한 것이 특징이다. 포시에스는 '자연어 대화를 통한 LLM(대규모언어모델) 기반의 전자문서 작성 장치 및 이를 이용한 전자문서 작성 방법'에 대한 특허 출원을 완료한 바 있다.

포시에스 관계자는 "AI비서 기능인 '지능형 폼에이전트'는 AI가 단순 문서를 넘어서 서식을 인식하고 이해하는 수준까지 발전한 기술의 집약체"라며 "글로벌 전자문서 서비스와 외형적으로는 비슷해 보일 수 있지만, 단순한 룰베이스가 아닌 다양한 전자 서식을 정교화하고 초거대LLM까지 적용한 AI 기반 지능형 기술"이라고 설명했다.

이어 "앞으로 차별화된 전자문서화 경험을 제공할 것"이라며 "9월 업데이트 이후에도 AI 기반 지능형 기능을 확대하고 다양한 업종별 특화 기능을 지속 개발해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.