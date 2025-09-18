포시에스, 금융권 대형 프로젝트 잇단 수주…글로벌 시장도 공략

포시에스가 상반기 주요 금융권 대형 프로젝트 수주에 이어 하반기에는 인공지능(AI) 전자문서·전자계약 기술 상용화를 본격 추진하며 시장 선점 속도를 높이고 있다.

포시에스는 올해 상반기 신용보증기금, KDB산업은행 등에서 총 6건의 대형 창구 페이퍼리스 프로젝트를 연이어 수주하는데 성공했다고 18일 밝혔다.

이는 금융기관의 전면적인 디지털 전환을 목표로 한 핵심 사업으로, 30년간 축적된 기술력과 신뢰도가 만든 성과라는 평가다. 회사는 현재 국내 금융기관의 60~70%에 전자문서 기술을 제공하며 사실상 업계 표준으로 자리 잡았다.

포시에스

하반기에는 자체 개발한 초거대 언어모델(LLM) 기반의 '이폼사인AI(eformsign AI)'를 상용화한다.

이 솔루션은 문서 작성·서명 영역 자동 인식, 참여자 권한 설정 등 혁신적인 기능을 지원하며 챗봇을 활용한 전자문서 작성 기술로 미국 특허까지 확보한 독자 AI 역량이 뒷받침된다. 이를 통해 경쟁사들이 따라오기 어려운 기술 격차를 만들어 간다는 전략이다.

포시에스는 오는 두바이 GITEX, 국내 AI페스타 등 주요 전시회에서 독자 AI 전자문서·전자계약 기술을 공개하며 글로벌 시장 공략에도 나선다. 업계 전문가들은 상반기 대형 수주와 하반기 AI 상용화의 '원투펀치' 전략이 포시에스의 시장 지배력을 더욱 공고히 할 것으로 내다봤다.

한편 1995년 설립된 포시에스는 '오즈뷰어', '오즈리포트'로 잘 알려진 국내 1세대 전자문서 전문 기업으로, 올해 창립 30주년을 맞았다. 회사는 정부혁신제품 지정, CSAP·GS 등급 인증, 국제표준 보안 인증을 보유하며 신뢰성과 기술력을 인정받고 있다.

관련기사

포시에스 관계자는 "상반기 주요 금융권 대형 프로젝트 연속 수주는 우리의 시장 지배력을 다시 한번 입증한 성과"라며 "여기에 AI 전자문서·AI 전자계약 기술의 적극적인 상용화가 더해지면서 타사가 추격할 수 없는 압도적인 경쟁력을 확보하게 될 것"이라고 말했다.

이어 "두바이 GITEX, AI페스타 등 글로벌 무대에서 우리의 차별화된 AI 기술력을 적극 어필하고, 공공분야를 포함한 전방위 고객 접점 확대를 통해 국내외 시장 선점을 더욱 가속화해 나가겠다"고 밝혔다.