포시에스, 유럽 ICT 강자 알고텍과 '맞손'…글로벌 시장 '정조준'

포시에스가 유럽 현지 유력 기업과 손잡고 글로벌 시장을 공략한다.

포시에스는 최근 두바이에서 열린 'GITEX 글로벌 2025'에 참가해 유럽 ICT 기업 알고텍과 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

이 회사는 이번 행사에 정보통신산업진흥원(NIPA)이 운영하는 한국관 대표기업으로 참가했다. 전자문서와 전자계약 분야에서 한국을 대표하는 기업으로 선정된 것이다.

포시에스는 현지에서 네이버 클로바X를 탑재한 '이폼사인'을 공개해 중동과 유럽 참관객들의 관심을 끌었다. 이 서비스는 인공지능(AI)이 문서 서식과 서명 영역을 자동 인식하고 작성자별 권한을 지능적으로 설정하는 AI 에이전트 기능을 갖췄다.

해당 솔루션은 정보통신산업진흥원의 '2025년 초거대 AI 기반 클라우드 서비스 개발 역량 지원 사업' 국가 과제로 개발됐다. 포시에스 고유의 원천 기술과 거대언어모델(LLM)을 기반으로 구현해 해외 경쟁 제품과 차별화된 기술력을 인정받았다.

이번 전시의 최대 성과인 알고텍은 지난 1992년 세르비아에 설립된 유럽의 대표 ICT 기업이다. 디지털 고객경험(CX) 플랫폼 구축 전문 기업으로 유럽 내 클라우드 서비스 콜센터 솔루션, 고객관계관리(CRM), 전사적자원관리(ERP) 시스템 영역에서 탄탄한 사업 기반을 확보하고 있다.

양사는 이번 협약으로 기존 파트너십을 넘어선 전략적 동반자 관계를 공식화했다. 전시회 이전부터 사전 협의를 진행했으며 중동 및 유럽 전자문서 시장 공동 진출과 장기 협력 체제 구축을 목표로 설정했다.

포시에스는 현재 국내 금융기관 70% 이상이 활용하는 전자문서 기술 역량을 보유하고 있다. 올해 베트남 사콤뱅크의 디지털 창구 페이퍼리스 운영을 안정화했다. 또 한국산업은행을 포함한 주요 금융권의 대규모 페이퍼리스 프로젝트 핵심 수행사로 선정돼 기술 신뢰도를 재확인받았다.

포시에스 글로벌 세일즈 관계자는 "NIPA 지정 국가대표로 글로벌 무대에 섰다는 점과 알고텍과의 MOU로 유럽 시장 진출 교두보를 강화했다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "양사 간 시너지를 바탕으로 글로벌 시장에서 새로운 가치를 창출하고 공동 성장을 실현해 나갈 것"이라고 밝혔다.