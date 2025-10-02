수많은 서류 업무…포시에스 "AI·클라우드 기반 전자계약이 해답"

근로계약서, 개인정보활용동의서, 휴·복직 신청서 등 업무 중 활용되는 서류들은 셀 수 없을 정도로 많아진 세상이다. 업무협약서, 평가표 등 계속해서 수정·생성해야 하는 서류들도 상당히 많다. 일일이 서명을 받아야 하는 경우까지 생각하면 서류 업무 처리는 그만큼 복잡해지고 지연되는 현실이기도 하다. 이런 서류 작업을 인공지능(AI)을 통해 해결할 방법은 없을까.

지난달 30일부터 이달 2일까지 사흘간 개최되는 국내 최대 AI 행사인 'AI페스타 2025'에 참가한 포시에스(FORCS) 부스에서 이같은 문제의 해답을 찾을 수 있었다. 포시에스는 언제 어디서나 쉽고 간편하게 별도의 인프라 구축이나 시스템 설치 없이도 서류 업무를 한번에 해결하는 클라우드 기반 전자계약 서비스인 '이폼사인(eformsign)'을 운영하고 있는 전자문서 1위 기업이다.

AI페스타 2025에 참가한 포시에스 부스 전경.

1일 찾은 포시에스 부스에는 이폼사인의 AI·클라우드 기반의 이폼사인 플랫폼이 전시돼 있었다. 전시된 PC에서 이폼사인을 실행하면 AI가 생성한 전자 문서를 선택해 관람할 수 있다. AI가 생성한 문서에는 기관명, 성명, 목적 등 업체 및 개인이 직접 입력해야 하는 부분만 공란으로 작성된 문서 양식이 표시돼 있었다.

해당 문서를 AI 비서를 활용해 분석하는 것도 가능하며, 입력 항목을 자동으로 배치하거나 손쉽게 편집하는 것도 가능하다.

이폼사인 전자문서에 대해 설명하고 있는 포시에스 부스 관계자.

서명이 필요한 서류도 온라인 상에서 빠르게 처리할 수 있다. 구체적으로 전자문서를 생성·작성해 이폼사인에 업로드하면 수신자를 지정해 서명을 요청할 수 있다. 이어 상급자가 검토 및 서명을 마치면 빠르게 완료된다. 이런 서명도 전자도장, 전자서명 등을 통해 가능하다.

전자서명 역시 3초만에 서명 날자, 필압, 획수까지 필수 정보를 저장하고 있으며, 인증서 기반의 전자서명을 통해 문서의 무결성 및 서명자의 신원 인증도 보장한다. 전자도장의 경우는 실물 크기 도장 스캔으로 전자계약시 회사 도장의 정확한 사용을 지원한다.

이폼사인은 서명, 텍스트, 녹음 등 다양한 기능을 제공하고 있으며 이를 문서에 활용할 경우에도 클릭이나 드래그만으로 문서를 완성할 수 있다는 장점도 있다. 또한 모바일 환경에서도 이폼사인을 지원하고 있으며, 문서 위변조 방지를 위해 ▲타임스탬프 ▲공인전자문서센터 보관 ▲감사추적증명서 ▲문서 진위확인 서비스 등도 제공하고 있다.

포시에스 부스 관람객에게 부스 관계자가 이폼사인 서비스를 설명하고 있다.

전자문서 유출을 방지하기 위해 로그인 2단계 인증, 중복 로그인 제한, 접속 IP 제한 등 추가적인 보안 설정도 가능하다. 이런 기술력을 인정받아 전자문서 업계 최초로 아마존웹서비스(AWS)로부터 서비스 안정성 및 보안 우수성을 검증받았다고 포시에스 부스 관계자는 설명했다.

관련기사

이폼사인은 문서의 저장되는 클라우드에 따라 공공과 민간으로 구분돼 있다. 민간에 제공되는 서비스에는 외산 클라우드가 적용됐고, 공공기관용 서비스에는 네이버 클라우드 기반의 서비스가 제공되는 것으로 알려졌다.

이폼사인 PC 버전 메인 화면.

포시에스 부스 관계자는 AI가 생성한 문서 및 전자 서명 등에 대한 법적 효력이 있냐는 기자의 질문에 "당연하다"면서 "카카오, 네이버, PASS 등 인증서 기반의 전자서명이 이뤄지기 때문에 서명자 및 문서 작성자의 신원 인증을 보장하고 있고 이에 따라 법적 효력도 갖추게 된다"고 설명했다.