마시는 두쫀쿠…하이트진로, ‘두쫀쿠향에이슬’ 출시

하이트진로는 ‘두쫀쿠향에이슬’을 한정 출시한다고 27일 밝혔다.

이번에 출시한 ‘두쫀쿠향에이슬’은 두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키) 특유의 초콜릿과 피스타치오 향미를 조화롭게 구현한 것이 특징이다. 제품 패키지 역시 초콜릿과 피스타치오의 갈색과 초록색을 조합했다.

두쫀쿠향에이슬은 대학교 신학기 시즌에 맞춰 다음 달 3일부터 전국 대학가 및 중심 상권, 대형마트 등에서 판매한다. 알코올 도수는 12도이며, 360㎖ 병 제품으로 출시된다.

두쫀쿠향에이슬 포스터. (제공=하이트진로)

하이트진로 마케팅실 관계자는 “소비자 니즈에 발맞춰 최신 디저트 트렌드를 적극 반영한 이번 한정판 신제품 두쫀쿠향에이슬과 함께 특별한 술자리와 재밌는 음용 경험을 즐기시길 바란다”며 “앞으로도 국내 대표 주류기업으로서 새로운 시도를 통해 트렌드를 이끌어 가겠다”고 말했다.