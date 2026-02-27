김범석 쿠팡 "고객이 우리 존재 이유...더 나아지겠다"

작년 4분기 실적 컨콜서 개인정보 유출 사태 사과

인터넷입력 :2026/02/27 08:03

안희정 기자

김범석 쿠팡Inc 의장은 26일(현지시간) 지난해 4분기 및 연간 실적 발표 컨퍼런스콜에서 지난해 발생한 개인정보 유출 사태와 관련 사과했다. 육성으로 입장을 발표한 것은 이번이 처음이다.

김 의장은 “4분기 실적에 대해 자세히 논의하기 전에, 지난해 말에 알려드렸던 데이터 사고에 대해 말씀드리겠다”며 “이번 사고로 인해 고객 여러분께 걱정과 불편을 끼쳐 드린 점 다시 한번 사과드린다”고 말했다. 

그는 쿠팡 존재 이유를 ‘고객’에 두고 있다는 점을 거듭 강조했다. 

김 의장은 “쿠팡이 구축해 온 모든 것은 오직 한 가지 목표, 즉 고객을 감동시키는 데 집중해 왔다”며 “고객이 우리의 존재 이유며, 그 신뢰를 얻기 위해 매일 노력하고 있다”고 말했다.

김범석 쿠팡 Inc 의장 (사진=쿠팡 홈페이지)

이어 “고객의 기대에 부응하지 못하는 것보다 더 엄중한 일은 없다”면서 “더 나아져야 한다는 점을 잘 알고 있다. 반드시 그렇게 하겠다”고 약속했다.

안희정 기자hjan@zdnet.co.kr
