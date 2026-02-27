쿠팡Inc, 지난해 영업이익 6790억원...전년비 12.7%↑

쿠팡Inc가 연간 기준 두 자릿수 매출 성장을 이어갔지만, 연매출 50조원 돌파는 실패했다. 4분기에는 영업이익이 97% 급감하고, 원화 기준 매출이 상장 이후 처음으로 전분기 대비 감소하는 등 수익성과 성장 모멘텀이 동시에 둔화되는 모습도 나타났다.

26일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 쿠팡의 2025년 4분기 및 연간 연결실적 보고서에 따르면 지난해 연매출은 345억3400만달러로, 전년(302억6800만달러) 대비 14% 증가했다. 환율 변동을 제외한 고정환율 기준으로는 18% 성장이다.

이를 원화로 환산하면 약 49조1197억원으로, 전년(41조2901억원) 대비 7조8000억원 이상 늘었다. 다만 50조원 고지를 넘어서지는 못했다.

쿠팡 물류센터. (사진=쿠팡 홈페이지)

연간 영업이익은 4억7300만달러로 전년(4억3600만달러) 대비 8% 증가했다. 원화 환산 기준으로는 6790억원으로, 전년(6023억원) 대비 12.7% 늘었다.

그러나 영업이익률은 1.38%로 전년(1.46%) 대비 하락했다. 연간 당기순이익은 2억1400만달러(약 3030억원)로, 순이익률은 0.61%를 기록했다.

4분기 매출은 88억3500만달러로 전년 동기(79억6500만달러) 대비 11% 증가했다. 고정환율 기준으로는 14% 늘었다. 이를 지난해 4분기 평균 원·달러 환율(1449.96원)로 환산하면 12조8103억원 규모다. 전년 동기(11조1139억원) 대비 증가한 수치다.

하지만 직전 3분기 매출(92억6700만달러)과 비교하면 5% 감소했다. 달러 기준 매출이 전분기 대비 하락한 사례는 있었지만, 원화 기준 매출이 감소한 것은 2021년 상장 이후 처음이다. 직전 3분기 원화 매출은 12조8455억원이었다.

4분기 영업이익은 800만달러(약 115억원)로, 전년 동기(3억1200만달러·4353억원) 대비 97% 급감했다. 영업이익률은 0.09%에 그쳤다.

당기순손실은 2600만달러(약 377억원)로, 전년 동기 1억3100만달러(1827억원) 순이익에서 적자 전환했다.