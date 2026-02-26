망고슬래브 '네모닉 닷', iF 디자인 어워드 수상

점자 프린팅 기업 망고슬래브는 휴대용 점자 라벨 프린터 '네모닉 닷'이 독일 'iF 디자인 어워드 2026' 제품 디자인 부문 본상을 수상했다고 26일 밝혔다.

iF 디자인 어워드는 독일 인터내셔널 포럼 디자인이 주관하는 세계적 권위 디자인 공모전이다. 제품·UX·UI·패키지 등 9개 부문에서 디자인 혁신성과 차별성을 평가해 수상작을 선정한다.

망고슬래브 '네모닉 닷' (사진=망고슬래브)

수상 제품인 '네모닉 닷'은 점자를 모르는 일반인도 음성이나 텍스트 입력만으로 점자 라벨을 출력할 수 있도록 설계됐다. 전용 모바일 앱에 입력한 내용을 점자로 변환해 출력하며, 6점·8점 점자 형식을 모두 지원한다. 독자적인 프레싱 메커니즘을 적용해 일반 라벨뿐 아니라 금속 라벨에도 선명한 점자를 구현한다.

또 SDK·API 연동을 통해 기업과 공공기관이 기존 시스템에 점자 출력 기능을 쉽게 통합할 수 있도록 지원하며 B2B 생태계 확장에도 나서고 있다. 망고슬래브는 최근 대한약사회와 업무협약(MOU)을 체결하고 의약품 정보 접근성 개선에 협력하고 있다.

망고슬래브는 앞서 CES 최고혁신상을 두 차례 수상한 데 이어 이번 어워드 수상으로 글로벌 경쟁력을 다시 한번 입증했다. 회사는 네모닉 닷을 기반으로 배리어프리 솔루션 보급을 확대할 계획이다.

정용수 망고슬래브 대표는 "필요할 때 바로 만들 수 있는 점자 일상화를 이뤄 점자가 더 이상 특별한 배려가 아닌 일상의 언어가 됐으면 한다"라고 말했다.