'점자 프린터' 망고슬래브, CES 2026 최고혁신상

삼성전자 사내벤처 출신 스타트업 망고슬래브는 세계 최대 IT 전시회 CES 2026에서 인공지능(AI) 점자 라벨 프린터 '네모닉 닷'으로 최고혁신상을 수상했다고 6일 밝혔다.

2017년 점착식 메모 프린터 '네모닉'으로 최고혁신상을 받은 데 이어 두 번째 최고혁신상이다. 전체 CES 수상으로는 세 번째다.

네모닉 닷은 점자를 몰라도 음성 명령이나 텍스트 입력만으로 점자 라벨을 즉시 출력할 수 있는 세계 최초 AI 기반 점자 프린터다.

약사가 "점심 약"이라고 말하면 AI가 100개 이상의 언어를 인식해 자동으로 점자 코드로 변환하고 라벨을 출력한다. 기존 점자 프린터처럼 복잡한 입력이나 PC 연결이 필요 없다. 요양보호사나 약사 등 일반 사용자도 손쉽게 점자 정보를 제공할 수 있다.

망고슬래브 AI 점자 프린터 '네모닉닷' (시진=망고슬래브)

망고슬래브는 삼성전자 프린터·모바일 출신 엔지니어들의 기술력을 바탕으로 0.6mm 균일 높이의 점자 인쇄 기술을 독자 개발했다. 이는 한국·미국·영국 등 국제 점자 규격을 충족하는 수준이다.

기존 휴대용 점자 프린터의 낮은 점자 높이 문제를 해결했다. 또한 금속 라벨 인쇄 기능을 추가해 내구성이 뛰어나고 의료·공공 현장에서 즉시 부착 가능한 형태로 완성됐다.

네모닉 닷은 단순 프린터를 넘어 '점자 접근성 플랫폼'으로 진화 중이다. SDK와 API를 개방해 약국 조제 시스템, 병원 EMR, 리테일 POS 등과 연동할 수 있으며, 처방전 정보를 자동으로 점자 라벨로 출력할 수 있다.

이는 정부의 '제2차 점자발전 기본계획' 목표인 비장애인의 점자 참여 확대와 의약품 점자 표기 확대를 동시에 실현하는 기술이다.

네모닉 닷은 내년 1월 CES 현장에서 공개된다. 상반기부터 글로벌 시장에 본격 진출할 예정이다.

윤하늘 망고슬래브 부대표는 "점자가 일상의 언어가 되는 세상을 만들고자 한다"라며 "단순 제품 수출이 아니라 각국의 약국, 병원, 리테일, 공공기관 시스템에 점자 솔루션을 통합하는 '플랫폼 전략'을 펼칠 것"이라고 강조했다.

한편 2017년 최고혁신상을 받은 점착식 메모 프린터 '네모닉'은 9년간 누적 24만대, 250억원 매출을 올렸다.