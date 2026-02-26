밀라노 코리아하우스 3만2000여 명 방문…동계 올림픽 사상 최다 기록

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 기간 운영된 코리아하우스에 총 3만2656명이 방문한 것으로 집계됐다.

문화체육관광부(문체부)는 26일 18일간 운영한 코리아하우스의 하루 평균 방문객은 약 1천800명으로 이는 역대 동계 올림픽 코리아하우스 가운데 최고 기록이라고 밝혔다.

문체부와 대한체육회는 밀라노 시내의 유서 깊은 건축물인 빌라 네키 캄필리오에 코리아하우스를 조성하고, 이를 K-컬처 홍보와 스포츠 외교의 거점으로 활용했다. 현지 방문객들은 전통과 현대를 아우르는 한국 문화를 체험하며 자연스럽게 한국 콘텐츠와 관광 자원을 접했다.

한국관광공사, CJ, 국립박물관문화재단 등은 다양한 체험 프로그램과 상품 판매를 통해 현장의 열기를 이끌었다. 특히 국립박물관문화재단은 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 열풍으로 관심을 모은 까치 호랑이 배지 등 기념 상품을 판매해 약 6500만 원의 매출을 올렸다. 이탈리아 현지인과 관광객의 발길이 이어지며 문화 소비로도 연결됐다.

코리아하우스는 K-스포츠 외교의 장으로도 기능했다. 개관식에는 스피로스 카프랄로스 국제올림픽위원회 집행위원을 비롯해 IOC 위원 13명이 참석했고, 후안 안토니오 사마란치 주니어 IOC 부위원장 등 주요 인사들의 방문도 이어졌다. 국제 스포츠계 관계자들과의 교류를 통해 한국 스포츠의 위상을 알리는 계기가 됐다는 평가다.

관련기사

또한 네 차례 단체 응원전이 열려 선수단 지원 거점 역할도 수행했다. 경기 외적으로도 현지에서 한국 선수단을 응원하는 상징적 공간으로 자리매김했다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 “전 세계인의 관심이 집중된 올림픽 무대에서 코리아하우스를 통해 한국 문화와 한국 스포츠의 위상을 생생히 전할 수 있었다”며 “2028년 로스앤젤레스 하계올림픽에서도 K-스포츠와 K-컬처의 매력이 어우러지는 코리아하우스를 운영하겠다”고 밝혔다.