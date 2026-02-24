문체부, '옛전남도청' 운영...2월 28일부터 시범 개방

문화체육관광부(문체부)는 2월 28일부터 4월 5일까지 ‘옛전남도청’을 시범 운영한다고 24일 밝혔다.

‘옛전남도청’은 1980년 5월 항쟁 당시 시민군과 계엄군이 대치했던 상징적 공간으로, 민주주의의 역사적 현장을 보존·복원하는 사업이 진행돼 왔다. 문체부 옛전남도청복원추진단은 당시 모습에 기초한 원형 복원을 추진하는 한편, 전시와 운영 체계를 정비해 5월 정식 개관을 준비하고 있다.

이번 시범운영 기간에는 도청 본관과 별관, 도청 회의실, 도경찰국 본관과 민원실, 상무관 등 6개 전시관이 개방된다. 관람객은 야외 전시 공간도 함께 둘러볼 수 있다. 전시 구성은 당시 기록을 토대로 5·18 전개 과정과 의미를 재현·교육·추모의 공간으로 풀어내는 데 초점을 맞췄다. 관람객이 사건의 흐름을 따라가며 민주주의의 가치를 체감할 수 있도록 설계했다는 설명이다.

해설 프로그램도 운영된다. 해설 관람은 오전 10시와 오전 10시 30분, 오후 1시부터 오후 4시 30분까지 30분 간격으로 하루 총 10회 진행된다. 전문 해설사가 동행해 전시 내용을 설명하며, 공식 누리집을 통해 사전 예약할 수 있다. 시범운영 기간 중 매주 월요일은 휴관한다.

관련기사

문체부는 시범운영 과정에서 수렴한 시민 의견을 바탕으로 전시 환경과 해설 운영, 관람 편의시설 등을 점검해 4월 중 보완 작업을 진행할 계획이다. 이후 5월 중 정식 개관을 통해 운영을 본격화한다는 방침이다.

정상원 옛전남도청복원추진단 단장은 “‘옛전남도청’은 민주주의의 현장이자 오월 정신의 역사적 기억이 담긴 공간”이라며 “시범운영을 통해 다양한 목소리를 반영해 정식 개관 때는 시민들이 보다 안전하고 깊이 있게 5·18 민주화운동의 의미를 체험할 수 있도록 준비하겠다”고 밝혔다.