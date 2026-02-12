문체부-국립국어원, ‘개선이 필요한 공공언어 30선’ 발표

문화체육관광부(문체부)와 국립국어원(국어원)은 다매체 시대 공공언어 사용 실태를 점검하기 위해 실시한 국민 설문조사 결과를 바탕으로 ‘개선이 필요한 공공언어 30선’을 발표했다고 12일 밝혔다.

이번 조사는 2025년 12월 24일부터 12월 30일까지 전국 14세 이상 79세 이하 남녀 3000명을 대상으로 진행했다. 방송과 언론, 사회관계망서비스 등에서 자주 접하는 어려운 어휘와 잘못된 표현 30개를 선정해 개선 필요성을 물었다.

조사 결과, 30개 항목에 대해 ‘바꿔야 한다’는 응답 비율은 평균 61.8%로 나타났다. 이 가운데 13개 항목은 70% 이상, 5개 항목은 80% 이상이 개선이 필요하다고 답했다.

가장 높은 응답을 보인 항목은 ‘그 제품은 품절이십니다’, ‘커피 나오셨습니다’와 같은 과도한 높임 표현으로, 응답자의 93.3%가 개선이 필요하다고 답했다. 이어 ‘되-돼’ 혼동은 90.2%, ‘-충’과 같은 혐오 표현은 87.1%가 바꿔야 한다고 응답했다. ‘장애를 앓다’(78.7%), ‘염두해 두다’(74.8%), ‘(알아)맞추다-맞히다’ 혼동(71.2%) 등도 개선 요구가 높게 나타났다.

문체부와 국어원은 전문가 자문과 언론·학계·시민단체가 참여한 회의를 거쳐 조사 항목을 선정하고, 설문 전후로 국어심의회 국어순화분과위원회 논의를 통해 결과의 객관성을 확보했다.

두 기관은 선정된 30개 표현을 바탕으로 대국민 인식 개선 활동을 추진할 계획이다. 문화예술인이 참여하는 ‘쉬운 우리말 다짐 이어가기’와 짧은 영상 콘텐츠를 제작·배포하고, 국립국어원 누리집에 ‘공공언어, 방송언어 개선 국민 제보’ 게시판을 운영해 일상 속 잘못된 언어 사용 사례를 수렴할 예정이다.

문체부와 국어원은 앞으로도 국민이 일상에서 편하게 소통할 수 있도록 어려운 표현과 부적절한 언어를 지속적으로 발굴하고 개선해 나가겠다고 밝혔다.