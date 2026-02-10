문체부, 설 특집 방송 ‘밥상의 발견’ 제작

문화체육관광부(문체부)는 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)과 함께 ‘한국의 멋 콘텐츠’ 사업의 첫 번째 결과물로 한식문화 3부작 다큐멘터리 ‘밥상의 발견’을 제작했다고 10일 밝혔다.

해당 프로그램은 설 특집 방송으로 오는 10일부터 24일까지 매주 화요일 문화방송에서 시청자를 만난다.

‘한국의 멋 콘텐츠’는 전통문화의 가치와 의미를 국내외에 알리기 위해 매년 전통문화 주제를 선정해 방송 영상 콘텐츠로 제작·송출하는 사업이다. 2026년에는 전 세계적으로 높아진 한식에 대한 관심을 반영해 ‘한식문화’를 주제로 선정했다.

이번 다큐멘터리는 조리법과 재료 소개를 넘어 밥상에 담긴 정성과 지혜, 음식을 대하는 선조의 철학을 중심으로 한식문화 전반을 조명했다.

‘밥상의 발견’은 10일 오후 9시 첫 방송을 시작으로 3주간 매주 화요일 방송된다. 배우 장근석이 진행을 맡았으며, 사찰음식 명장 선재 스님과 윤남노, 파브리, 데이비드 리 등 요리 전문가들이 출연해 한식의 깊이를 전한다.

빌리의 츠키와 우주소녀의 다영 등 케이팝 가수들도 참여해 다양한 이야기를 더했으며, 곽재식 교수와 김용호 옹기장 등 전문가들이 함께해 여러 관점에서 한식문화를 풀어냈다.

각 회차에서는 ‘장’, ‘사찰 음식’, ‘제철 해산물’을 주제로 한식의 핵심 가치를 소개한다. 1부 ‘화려하게 더하는 정성, 더하기의 식문화’에서는 시간과 정성을 더한 장 문화를 다루고, 2부 ‘비로소 덜어낸 완벽, 빼기의 식문화’에서는 사찰음식을 통해 절제와 조화의 미학을 조명한다. 3부 ‘자연과 시간의 조응, 제로의 식문화’에서는 신선한 수산물을 활용한 낭비 없는 밥상을 통해 자연주의 한식의 정수를 소개한다.

문체부와 공진원은 더 많은 시청자가 한식문화의 멋을 즐길 수 있도록 국내외 다양한 플랫폼을 통해 프로그램을 송출한다. 국내에서는 온라인동영상서비스 웨이브를 통해 제공되며, 해외에서는 문화방송 아메리카와 다이렉티브이, 아리랑 티브이, 코코와 등 다양한 채널을 통해 전 세계에 소개될 예정이다.

이정미 문화체육관광부 문화정책관은 “전통과 현대를 아우르는 이야기로 한식문화의 가치를 세계에 알리고자 했다”며 “이번 프로그램을 계기로 한식에 대한 관심이 한국 전통문화 전반으로 확산되기를 기대한다”고 말했다.