문체부, 2026년 대표 공연콘텐츠 지역유통 지원사업 공모 진행

문화체육관광부는 재단법인 예술경영지원센터와 함께 오는 3월 30일까지 ‘2026년 대표 공연콘텐츠 지역유통 지원사업’에 참여할 공연단체와 공연시설을 공모한다고 9일 밝혔다.

문화체육관광부는 2026년 업무보고에서 지역 문화 격차 해소를 위해 유명 공연과 전시 등의 지역 순회를 지원하는 사업을 중점적으로 추진한다고 밝힌 바 있다. 이번 사업은 그 일환으로 시장성과 대중성, 경쟁력을 갖춘 대표 공연을 수도권을 제외한 지역 공공 공연시설로 유통하기 위해 총 140억원을 투입해 새롭게 추진한다.

이를 통해 수도권 외 지역 주민의 공연예술 향유 기회를 확대하고, 지역 문예회관 등 기존 기반 시설을 활용해 지역에서 양질의 공연콘텐츠를 보다 쉽게 접할 수 있도록 지원한다.

무용과 뮤지컬, 연극, 서양음악, 한국음악 등 다섯 개 분야에서 시장성과 대중성이 검증된 대표 공연을 중심으로 지역 공연시장 활성화를 도모한다. 공연예술통합전산망 기준 2024년부터 2025년까지 관람권 판매액 상위권 작품을 지원 대상으로 하며, 수도권에서 주로 상연돼 호응을 얻은 작품을 지역에서도 선보인다. 다만 국립예술단체와 국립기관 공연, 해외 초청 공연, 2026년 공연예술 지역유통 지원사업 선정 작품은 지원 대상에서 제외한다.

지원 대상 공연시설은 수도권을 제외한 지역의 800석 이상 실내 공공 공연장이다. 공연시설은 공연단체와 협의를 거쳐 공연 일정과 예산을 확정한 뒤 지원을 신청할 수 있으며, 공연시설 한 곳당 지원 한도는 3억원이다. 하나의 공연시설에서 최대 세 개 작품을 유치할 수 있도록 해 지역 거점 공연시설을 중심으로 다양한 공연콘텐츠를 제공한다.

공연단체와 작품, 공연시설 선정은 공연예술 온라인 플랫폼 ‘공연예술유통 파트너’를 통해 진행한다. 요건을 충족한 공연단체와 공연시설이 사업에 참여해 자율적으로 정보를 교류하고 연계한 결과를 바탕으로 선정한다.

이용신 문화체육관광부 예술정책관은 “‘대표 공연콘텐츠 지역유통 지원사업’은 수도권 중심의 공연 유통 구조를 개선하기 위해 올해 처음 추진하는 사업”이라며 “지역 주민들이 명성으로만 접했던 대표 공연을 가까운 공연장에서 직접 관람할 수 있도록 지원해 지역 문화 향유 격차를 완화하겠다”고 말했다.