최휘영 문체부 장관, 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 선수단 맞이

‘2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽’을 마친 대한민국 선수단이 24일 귀국한다.

문화체육관광부(문체부)는 최휘영 장관이 이날 오후 인천국제공항 제2여객터미널 1층 입국장에서 선수단을 맞이한다고 밝혔다.

이번 환영행사는 문체부와 대한체육회가 공동으로 마련했다. 유승민 대한체육회장과 이수경 선수단장이 참석하며, 쇼트트랙과 피겨, 스피드스케이팅 종목 선수들이 본단으로 귀국해 자리를 함께한다.

최 장관은 선수들에게 꽃다발을 전달하고, 대회 기간 보여준 열정과 투혼에 대해 격려의 뜻을 전할 예정이다. 이수경 선수단장은 대회 참가 결과를 보고한다.

이번 대회에는 6개 종목에서 총 71명의 선수가 출전했다. 메달 여부를 넘어 세대 간 조화를 이룬 경기력과 도전 정신이 돋보였다는 평가가 나온다. 베테랑과 신예 선수들이 함께 어우러지며 한국 동계 스포츠의 저력을 다시 한 번 확인했다는 설명이다.

최휘영 장관은 “6개 종목 71명의 선수 모두가 승패를 떠나 국민에게 큰 감동과 기쁨을 안겼다”며 “선배와 신예가 조화를 이루며 한국 동계 스포츠의 새로운 가능성을 보여줬고, 미래 세대에 도전의 이정표가 돼줬다”고 말했다.

이어 “선수들이 무사히 대회를 마치고 돌아오기까지 힘쓴 지도자와 관계자 여러분께도 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 선수들이 더 나은 환경에서 훈련하고 세계 무대에서 역량을 펼칠 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

문체부는 이번 귀국 환영 행사를 계기로 향후 동계 종목 지원 방향과 국제대회 대비 체계도 점검할 계획이다.