리얼월드, 390억원 시드2 투자 유치…"전략적 투자 연합 확대"

피지컬 AI 기업 리얼월드는 국내외 전략적 파트너들과의 협업 수요 확대에 대응하기 위해 약 390억원 규모 시드2 투자를 유치했다고 26일 밝혔다.

회사는 앞서 시드1에서 약 210억을 유치한 데 이어, 이번 라운드에서는 약 390억원를 추가로 확보했다. 누적 시드 투자 규모는 약 600억원에 이른다.

리얼월드는 시드1 이후 기술 검증과 초기 실증 단계를 넘어, 실제 산업 현장에서의 공동 프로젝트와 중장기 협업 요청이 늘어나면서 추가 투자 라운드를 추진했다. 산업 현장을 보유한 전략적 투자자(SI)들과 연합을 확장하기 위해 추진됐다.

시드 2에는 CJ대한통운과 카카오인베스트먼트, 롯데벤처스, 한화자산운용, 미래에셋 이마트 신성장투자조합1호 등 전략적 투자자들이 참여했다. 글로벌 벤처캐피털 헤드라인 아시아를 비롯해, 야후 재팬과 라인의 통합법인 Z홀딩스의 기업형 벤처캐피털(CVC) Z벤처스 등 재무적 투자자도 포함됐다.

헤드라인 아시아는 이번 투자를 계기로 북미 등 글로벌 사업 확장과 산업 생태계 연결을 함께 모색할 계획이다. Z벤처스 역시 통신·유통·서비스 산업 전반에 걸친 사업 네트워크를 바탕으로, 일본 시장에서의 실증과 상용화 논의를 돕는다.

한국과 일본 다수의 투자자와 이미 개념검증(PoC) 또는 로봇 전환(RX) 프로젝트가 진행 중이며, 협업 범위도 단계적으로 확대되고 있다. 현재 CJ대한통운, 롯데 등을 포함한 국내 주요 기업들과 물류·유통·서비스 현장을 기반으로 한 협업이 진행 중이다. 일부 프로젝트는 MOU 체결 이후 공동 실증 단계에 진입했다.

아키오 다나카 헤드라인 아시아 창립 파트너는 "노동력 부족이 커지는 동아시아에서 리얼월드가 주요 산업 파트너들과 긴밀히 협업하며 현장 데이터를 쌓을 수 있다는 점은 장기적으로 경쟁력을 만들 수 있는 중요한 기반"이라고 말했다.

이종훈 CJ대한통운 경영지원실장(CFO)은 "리얼월드와의 협업과 전략적 투자를 통해 물류 현장에 바로 적용 가능한 로봇 파운데이션 모델을 공동으로 고도화하고, 물류센터의 AI 기반 자율운영 전환을 가속화해 나가겠다"고 말했다.

류중희 리얼월드 대표는 "시드 2는 함께 산업 전환을 만들어갈 동맹을 넓히기 위한 선택이었다"며 "피지컬 AI는 현장에서 검증되지 않으면 의미가 없다. 올해 모델 공개를 시작으로 전략적 파트너들과 글로벌 RX를 본격화하겠다"고 말했다.

한편 리얼월드는 올해 상반기 중 로보틱스 파운데이션 모델을 공식 공개한다.