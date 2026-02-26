트럼프 美 대통령, 로버트 드 니로 "저항하라" 발언에 "IQ 낮다"로 맞대응

도널드 트럼프 미국 대통령이 배우 로버트 드 니로를 향해 공개적으로 강한 표현을 동원하며 비난에 나섰다고 미국 대중문화 매체 버라이어티가 25일(현지시간) 보도했다.

트럼프 대통령은 SNS 트루스소셜에 글을 올려 로버트 드 니로를 “병들고 제정신이 아닌 사람”, “IQ가 매우 낮다”고 지칭하며 공격했다. 최근 드 니로가 인터뷰에서 눈물을 보이며 자신에 대한 저항을 촉구한 점을 문제 삼은 것이다.

트럼프 대통령이 이런 반응을 보인 직접적 계기는 로버트 드 니로의 팟캐스트 발언이다. 로버트 드 니로는 MSNBC 진행자 니콜 월리스가 진행하는 ‘더 베스트 피플’에 출연해 “트럼프가 미국을 파괴하고 있다”며 “사람들은 저항하고 또 저항해야 한다. 그것이 나라를 지키는 방법”이라고 밝혔다. 인터뷰 도중 감정이 북받친 듯 눈물을 보이기도 했다.

해당 인터뷰에서 그는 단순히 개인 비판에 그치지 않았다. 트럼프가 물러나더라도 그를 지지하는 정치적 흐름은 사라지지 않을 수 있다며 시민 참여와 행동의 필요성을 거듭 강조했다는 점도 눈에 띈다.

두 사람의 갈등은 이번이 처음이 아니다. 로버트 드 니로는 2016년 대선 당시부터 트럼프를 공개적으로 비판해 온 대표적 할리우드 인물이다. 시상식 무대에서 트럼프를 향해 거친 표현을 사용했고, 선거 유세 기간에는 반대 캠페인에 참여하는 등 분명한 정치적 입장을 보여왔다.

최근에는 트럼프 관련 재판이 열리던 뉴욕 법원 인근에서 기자회견을 열어 직접 비판에 나서기도 했다.



