트럼프 효과?…비트코인, 국정 연설 직전 6만 6000달러 돌파

이번 주 초 급락세를 보였던 비트코인 가격이 25일 아시아 시장 개장 초반 다시 상승세를 나타냈다고 블룸버그 통신이 보도했다.

25일 오전 10시 기준 비트코인과 이더리움 가격은 각각 3% 이상 상승했다. 비트코인은 장중 한때 3.52% 오른 6만6300달러를 기록하며 2월 13일 이후 최대 상승폭을 기록했다. 이더리움도 한때 4.84% 상승한 1944달러까지 올랐다.

(사진=이미지투데이)

시장 심리가 개선되면서 솔라나, XRP 등 주요 알트코인들도 동반 상승세를 보였다. 시장에서는 이번 반등을 도널드 트럼프 대통령의 의회 국정연설에 대한 기대감이 반영된 결과로 분석했다.

관련기사

디지털 자산 헤지펀드 아폴로 크립토의 리서치 책임자 프라틱 칼라는 “비트코인은 국정연설을 앞두고 공매도 포지션 청산과 투기적 롱 포지션 유입이 복합적으로 작용하면서 상승 압력을 받을 가능성이 높다”고 밝혔다.

다만, 워싱턴DC 연방의회 의사당에서 진행된 국정연설에서 트럼프 대통령은 경제 성과를 강조하는 데 집중했다. 이날 그는 암호화폐 시장이 기대했던 비트코인에 대해선 직접적인 언급을 하지 않았다. 이에 따라 향후 비트코인 가격 변동에 시장의 이목이 쏠리고 있다.