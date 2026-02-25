카카오게임즈 '오딘: 발할라라이징', 클래스 밸런스 조정 업데이트

카카오게임즈(대표 한상우)는 MMORPG '오딘: 발할라 라이징'에 클래스 밸런스 조정 업데이트를 진행했다고 25일 밝혔다.

이번 업데이트는 각 클래스가 지닌 고유의 정체성을 살리는 데 집중했다. 이를 바탕으로 특정 클래스에 편중되지 않는 균형 잡힌 전투 환경을 조성했다.

이와 함께 이용자 피드백을 반영해 8챕터 '바나하임' 거점 지배자의 난이도를 조정하고, 일부 클래스의 이펙트와 모션 개선됐다.

카카오게임즈는 이번 업데이트를 기념해 '클래스 변경 케어 미션 이벤트'를 다음달 4일까지 실시한다. 이용자는 이벤트 기간 동안 미션을 완료하면 클래스 변경에 필요한 클래스 변경의 증표를 최대 200개까지 획득해, 현재 캐릭터를 다른 전직 클래스로 전환할 수 있다. 클래스 변경 시 캐릭터의 커스터마이징, 아바타, 무기 형상, 장비, 스킬 및 외형이 함께 변경된다.

같은 기간 '던전 & 던전 이벤트'도 진행되며, 게임 접속 시 파티 던전과 정예 던전에 추가 입장할 수 있는 입장권과 노른의 모래시계를 제공한다. 또 다음달 25일까지 '공허 소환체 교환 이벤트'를 진행한다. 이용자는 필드에서 획득한 공허 소환체 부위로 공허 소환체 결정 파편을 제작할 수 있으며, 이를 활용해 거점 지배자를 소환할 수 있다.