삼성전자, 'iF 디자인 어워드' 77개 수상

삼성전자는 24일(현지시간) 독일의 국제 디자인 공모전 ‘iF 디자인 어워드 2026’에서 금상 2개를 포함해 총 77개의 상을 수상했다고 25일 밝혔다.

1953년 독일 인터내셔널 포럼 주관으로 시작된 ‘iF 디자인 어워드’는 ▲제품 ▲패키지 ▲커뮤니케이션 ▲콘셉트 ▲인테리어 ▲건축 ▲서비스 디자인 ▲사용자 경험(UX) ▲사용자 인터페이스(UI) 등 총 9개 부문에서 디자인 차별성과 영향력 등을 종합적으로 평가하는 세계적 권위의 디자인 상이다.

iF 디자인 어워드 2026 금상 '뮤직 스튜디오 5' (사진=삼성전자)

삼성전자는 '뮤직 스튜디오 5'와 '지속가능한 가전 소모품 선행 콘셉트'로 금상 2개를 수상했다. 이를 포함해 제품 39개, UX 14개, 커뮤니케이션 5개, 콘셉트 16개, 서비스 디자인 3개 등 전 부문에 걸쳐 총 77개의 상을 받았다.

금상을 수상한 '뮤직 스튜디오 5'는 구와 점에서 영감을 받아 디자인한 오브제형 와이파이 스피커다. 평소에는 인테리어 오브제처럼 보이지만, 전면에 미세타공 공법을 적용해 강력한 사운드를 구현했다. 오디오 성능과 함께 주변 환경과 자연스럽게 어우러지는 라이프스타일 디자인을 동시에 만족시켰다는 점에서 높은 평가를 받았다.

'지속가능한 가전 소모품 선행 콘셉트'는 가전제품 생산 과정에서 발생한 폐기물을 정교하게 재가공해 소모품 소재로 활용하고, 소모품의 후처리 방식에 따라 색상을 달리 적용해 직관적으로 구분할 수 있도록 디자인한 것이 특징이다.

iF 디자인 어워드 2026 금상 '지속가능한 가전 소모품 선행 콘셉트' (사진=삼성전자)

공기청정기 필터와 청소기 먼지봉투 등 가전 소모품을 반영구(회색), 재활용(녹색), 일반 폐기물(갈색) 등으로 구분했다. 해당 콘셉트는 'IDEA 디자인 어워드 2024'에서도 금상을 수상한 바 있다.

삼성전자는 금상 수상작 외에도 다양한 부문에서 수상했다. 제품 부문에서는 ▲갤럭시 S25 엣지 ▲더 프리스타일+ ▲인피니트 AI 콤보 ▲스페이셜 사이니지 등이 상을 받았다. ▲원 UI 7 ▲홈 인사이트 등도 우수 디자인으로 선정됐다.

마우로 포르치니 삼성전자 최고디자인책임자(CDO)는 "디자인은 제품이나 고객 경험을 넘어 사람들의 감정과 일상에 스며드는 경험을 만드는 일"이라며 "앞으로도 항상 사람을 중심에 두고 더욱 몰입감 있는 고객 경험을 고도화하고 지속 확장해 나가겠다"고 말했다.