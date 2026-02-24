이찬희 삼성 준감위원장 "삼성이 넘어야 할 가장 큰 산은 노사 관계"

이찬희 삼성 준법감시위원회(준감위) 위원장이 올해 노사 갈등 해결을 주요 과제로 꼽았다. 이재용 삼성전자 회장의 등기이사 복귀설에 대해서도 "지배구조 측면에서 (복귀가)바람직하다"는 답변을 내놨다.

이 위원장은 24일 오후 서울 서초구 삼성생명 서초타워에서 열린 삼성 준감위 정례회의에 앞서 기자들과 만나 이같이 밝혔다.

이찬희 삼성 준법감시위원회(준감위) 위원장이 기자들의 질문에 답변하고 있다(사진=공동취재단)

삼성전자는 다음달 18일 오전 경기 수원컨벤션센터에서 '제57기 정기 주주총회'를 개최할 예정이다. 이날 총회에서는 김용관 디바이스솔루션(DS) 부문 경영전략총괄을 신임 사내이사로 선임하는 안건 등이 올랐으나, 이재용 회장의 사내이사 선임 관련 안건은 포함되지 않았다.

이 위원은 이 회장의 등기이사 복귀 가능성과 관련해 "지배구조 측면에서 볼 때 등기임원으로서 직접 경영 일선에서 나서 책임 경영을 하시는 것이 바람직하지 않을까 생각한다"며 "회사 내에서는 다양한 고려 사항이 있을 것이라고 생각한다"고 말했다.

또한 "준감위 내부적으로 해당 사항을 의결 사항으로서 결정해 회사에 전달한 적은 없다"면서도 "지금은 개별적으로 의견을 모으는 과정에 있고, 많은 위원들이 일정 부분 공감하는 공감대가 형성돼 있기는 하다"고 덧붙였다.

4기 준감위 출범에 대한 각오도 밝혔다. 준감위는 삼성 그룹의 준법경영을 감시하는 기구로서, 지난 5일 출범했다. 기존 준감위를 이끌어 온 이찬희 위원장이 연임됐으며, 삼성E&A 가입으로 관계사가 기존 7개에서 8개로 늘어났다.

이 위원장은 "2기부터 말씀드린 인권 존중 경영, 투명하고 공정한 경영, ESG 경영의 성과를 더 확장해 결실을 맺도록 노력할 것"이라며 "현재 삼성에서 넘어야 할 여러 산 중에 가장 큰 산은 노사 관계"라고 말했다.

그는 이어 "네 번째 임기를 시작하면서 노조와의 관계에 있어 더 긴밀한 소통을 할 것"이라며 "노조와 소통하면서 조정의 간극을 메우는 방법이 무엇인지를 연구해 보도록 하겠다"고 덧붙였다.