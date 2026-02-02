삼성 준감위 4기 출범…이찬희 위원장 연임·삼성E&A 가입

삼성 그룹의 준법경영을 감시하는 준법감사위원회(준감위) 4기가 5일 출범한다. 기존 준감위를 이끌어 온 이찬희 위원장이 연임됐으며, 삼성E&A 가입으로 관계사가 기존 7개에서 8개로 늘어났다.

준감위는 2일 보도자료를 통해 4기 위원회의 협약관계사 확대 및 위원 구성에 대해 밝혔다.

이찬희 삼성 준법감시위원회(준감위) 위원장(사진=뉴시스)

삼성E&A 이사회는 지난달 준감위 협약관계사에 추가 가입하기로 결의했다. 이에 삼성전자·삼성물산·삼성SDI·삼성전기·삼성SDS·삼성생명·삼성화재 등 기존 7개 협약관계사 이사회는 삼성 E&A의 준감위 협약 추가 가입에 동의했다.

준감위는 "삼성 E&A는 삼성의 핵심 가치인 정도 경영을 실천하고 사회적 신뢰를 제

고하기 위해 준감위 협약에 추가 가입했다"고 설명했다.

또한 기존 7개 협약관계사와 삼성E&A의 이사회는 4기 위원 선임 관련해 이찬희 위원장과 외부위원(권익환·홍은주), 내부위원(한승환)에 대한 연임 및 외 부위원(김경선·이경묵) 신규 선임을 결의했다.

이찬희 위원장은 지난 2022년부터 2기 준감위 위원장을 맡아 왔다. 이번 연임으로 총 6년간 준감위를 이끌게 됐다.

이 위원장은 "삼성 준감위의 협약관계사 확대는 지난 2기와 3기 위원회 활동의 성과물이자, 그 자체로 삼성의 준법경영 의지를 보여주는 것"이라며 "새롭게 구성된 4기 위원회도 준엄한 감시자 역할을 통해 삼성의 준법문화 확산을 이끌겠다"고 말했다.

한편 신규 선임된 김경선 위원은 행정고시 합격 후 공직에 입문해 대통령실 국정기획비서관실 선임행정관, 고용노동부 기획조정실장, 여성가족부 차관을 역임한 노동 및 여성 정책 전문가로 현재 한국퇴직연금개발원 회장직을 맡고 있다.

이경묵 위원은 서울대 경영학과 교수로 재직 중이며, 한국경영학회 부회장과 한국인사조직학회 회장 등을 역임한 기업 조직과 인사 관리 분야 전문가다. 이번에 선임된 위원들의 임기는 2026년 2월 5일부터 2년이며, 원숙연 위원은 2025년 4월 연임돼 현재 임기를 수행 중이다.