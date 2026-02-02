삼성전자, 밀라노 전역 옥외광고…올림픽 분위기 달군다

국제올림픽위원회(IOC) 공식 파트너인 삼성전자가 이탈리아 밀라노에서 옥외광고 통해 2026 밀라노 동계올림픽의 분위기를 고조시키고 있다.
삼성전자는 2026 밀라노 코르티나 올림픽·패럴림픽 옥외광고를 ▲밀라노 두오모 ▲산 바빌라 ▲카르도나 ▲포르타 베네치아 등 밀라노 전역 랜드마크를 포함해 총 10곳에서 1일부터 28일까지 운영한다고 2일 밝혔다.
일부 옥외광고는 패럴림픽이 종료되는 3월 말까지 진행된다. 이번 옥외광고는 '팀 삼성 갤럭시' 선수들이 참여해 삼성전자의 올림픽 메시지인 'Open always wins(열린 마음은 언제나 승리한다)' 를 전한다.
삼성전자의 올림픽 캠페인 옥외광고에는 이탈리아 프리스타일 스키 대표이자 남매인 플로라 타바넬리와 미로 타바넬리 선수, 스노보드 선수 이안 마테올리, 파라 스노보드 선수 자코포 루치니가 참여했다.
관련기사
- 삼성전자 최신형 OLED TV·모니터, 엔비디아 지싱크 호환 인증2026.02.02
- 삼성전자, 폐유리 재활용 소재 세탁건조기 부품에 적용2026.02.01
- 삼성전자, A4 크기 '삼성 컬러 이페이퍼' 출시2026.01.30
- 삼성전자 "파운드리 2나노 하반기 양산 순항"…미·중 고객 수주 확대2026.01.29
광고에 참여한 선수들은 올림픽 여정을 함께하는 가족이나 친구, 코치 등 소중한 이들과의 함께한 순간을 갤럭시 Z 플립7으로 촬영해 '빅토리 셀피'로 담아냈다.
삼성전자는 30년 가까이 올림픽 공식 파트너로서 모바일 기술을 통해 전 세계 팬들이 올림픽을 보다 가깝게 즐기고 소통할 수 있도록 기여하고 있다.