최우혁 정보보호 실장 "사이버위협 지능화...민관 협력 중요"

"AI기술을 기반으로 사이버 위협은 우리가 예상하는 것 이상으로 지능화 및 고도화하고 있습니다. 이에 효과적으로 대응하기 위해서는 정부와 산업계의 협력과 노력이 그 어느 때보다 중요한 시기라고 생각합니다"(최우혁 과기정통부 정보보호네트워크정책실장)

"K-원전, K-방산과 함께 K-시큐리티도 글로벌 시장에서 사이버 영토를 개척해야 합니다. 이를 위해 협회는 'K-Security Alliance'를 구축, 글로벌 시장에서 결실을 맺도록 하겠습니다."(김진수 한국정보보호산업협회(KISIA) 18대 회장)

한국정보보호학회(KISIA) 제 30회 정기총회가 24일 서울 양재동 엘타워에서 열렸다. 행사에는 회원사 대표와 임원 등 100여명이 참석했다. 이날 총회에서 김진수 코닉글로리 대표가 KISIA 새 회장(18대)에 공식 취임, 2년간의 임기를 시작했다. 또 신임 수석부회장 2인은 최영철 SGA솔루션즈 대표와 김민수 엘에스웨어 대표가, 신임 감사에는 정은아 수산아이앤티 대표가 각각 선출됐다.

신임 김진수 회장은 취임 포부로 'CAH', 즉 ▲Collaboration(협업) ▲Alliance(연대) ▲Hospitality(환대)의 세 키워드를 제시했다.

협업과 관련 김 회장은 "우리 대한민국은 이미 사이버 시큐리티 각 분야에서 최고의 전문가들을 양성해낸 나라다. 하지만, 우리가 보유한 전문성은 충분한 '시너지'를 발휘하지 못하고 있다"면서 "이제는 각자의 노력이 아닌 대한민국 공동체 전체의 노력이 필요한 때"라고 짚었다.

이어 우리 협회와 국회간 협업, 국회와 과기정통부 간 협업, 과기정통부와 국정원과의 협업 등 우리 안에 온전한 협업이 일어날때 우리 정보보호 산업은 한 단계 더 도약하게 될 것 이라면서 "정보보호 산업를 위한 국회의 활발한 입법 활동과 과기정통부의 혁신적인 제도 개선을 통해 '정보보호 시장'은 확대될 것"이라면서 "(산업 수요가 반영된) 정보보호 R&D 사업을 통해 우리는 Collaboration의 아름다운 열매를 보게 될 것"이라고 강조했다.

김진수 KISIA 18대 새 회장이 취임 포부를 밝히고 있다.

또 연대와 관련해서는 "산업계는 이전투구식 경쟁을 지양하고 함께 힘을 모아 경쟁력있는 새로운 글로벌 스텐다드를 함께 만들어가야 한다"고 짚었다.

'환대'에 대해서는 "정보보호 산업 특성 때문인지, 다소 경직된 우리 모습을 발견할 때가 종종 있다"면서 "나와 우리 협회부터 먼저 변화하겠다. (협회 안에 새로운) '환대'의 문화를 만들고, 우리 협회와 '협업'과 '연대'하는 모든 조직과 유기적으로 소통하는 열린 공동체로 거듭 나겠다. 협회와의 긴밀한 협조가 필요하신 분은 콜센터 010-XXXX-XXXX번으로 전화주면 제가 직접 대응해 드리겠다"고 덧붙였다. 김 회장이 밝힌 콜센터 번호는 김 회장 본인의 스마트폰 번호다.

또 대한민국 정보보호산업을 대표하는 회장 직임은 본인 한사람의 최선과 열심으로 감당할 수 있는 일이 아니라 정부와 국회, 학계와 산업계 모두의 지혜가 필요하다면서 "우리가 서로를 '환대'하며 '협업'하며 '연대'할 때, 우리 정보보호 산업은 지금껏 한번도 경험해보지 못한 새로운 전성기를 맞을 거다. 여러분이 그 선봉에 한국정보보호산업협회와 함께 서 주시길 부탁드린다"고 밝혔다.

최우혁 실장 "2024년 정보보호산업 규모 18조6000억...3년간 평균 10% 이상 성장"

김 회장에 이어 축사를 한 최우혁 과기정통부 정보보호네트워크 실장은 "우리 정보보호산업 규모는 2024년 18조6000억원으로 전년 대비 10.5% 상승했다. 이는 지난 3년간 평균 10% 이상 성장한 것으로 꾸준한 상승세를 유지하고 있다"면서 "이는 여기 계신 협회와 정보보호산업인들이 함께 노력해 이뤄낸 결실"이라고 격려했다.

이어 지금 우리는 AI기술이 주도하는 유례없는 디지털 대전환기의 한가운데 서 있다면서 "그러나 이러한 혁신의 속도만큼 그 이면에 드리운 사이버 위협 그림자도 점차 짙어가고 있다"면서 "정부는 이러한 사이버위협에 효과적으로 대응하기 위해 정보보호산업을 전략적으로 육성하고 있다"고 짚었다.

최우혁 과기정통부 정보보호네트워크 실장이 축사를 하고 있다.

과기정통부가 추진하고 있는 정책도 소개했다. 기업의 정보보호 투자 확대를 위해 정보보호 공시 의무 대상을 전 상장사로 확대하는 정책을 추진하고 있으며, 신보안체계를 확산하기 위한 민간의 제로트러스트 도입도 발빠르게 준비하고 있다는 것이다.

최 실장은 AI 등 딥테크 기술을 활용한 경쟁력 있는 보안기업 육성 프로그램도 운영하고 있다면서 "그러나 사이버 위협에 대응하고 정보보호산업 발전을 위해서는 정부의 노력만으로는 한계가 있다. 정보보호 산업계 여러분들의 적극적인 노력과 협조가 필요하다"며 민관 협력을 강조했다. 또 KISIA 연간 예산과 관련해서는 "16.4% 정도 늘렸다"고 소개했고, 이해민 의원이 발의한 법안과 관련해서는 "정보보호 산업 성장이 가속화할 것 같다"고 예상했다.