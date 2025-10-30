권한 강해진 CISO...최우혁 네트워크 실장과 간담회

과기정통부는 30일 서울 과학기술자문회의 중회의실에서 국내 정보보호 최고책임자(CISO)들과 간담회를 개최했다고 밝혔다. 행사는 최우혁 과기정통부 네트워크정책실장이 주재했다. 참석자는 롯데카드, 비바리퍼블리카, LG유플러스 CISO 등 10여명이다.
정부는 최근 통신·금융·공공 등 전방위적으로 확대되는 사이버 침해사고를 국가 비상사태에 준하는 상황으로 인식, 국민 불안을 해소하고 국가 전반의 정보보호 역량을 강화하기 위해 관계부처 합동으로 지난 22일 ‘범정부 정보보호 종합대책’을 발표한 바 있다.
이번 간담회는 현 상황을 신속하게 극복하기 위해 민간과 공공이 함께 보안 역량을 강화할 수 있도록 기업들에게 ‘범정부 정보보호 종합대책’에 대한 설명과 적극적인 동참을 독려하고 이에 대한 일선 보안책임자들의 의견을 청취하기 위해 마련됐다.
특히, 기업들의 자발적인 보안투자 확대 유도를 위한 보안인력 및 투자 현황을 공개하는 정보보호공시 의무 대상 확대(현 666개사 → 전체 상장사 약 2700개사)
와 보안역량 등급 공개 제도, CISO 권한 강화(모든 IT 자산에 대한 통제권 부여, 이사회 정기 보고 의무화, 정보보호 인력·예산 편성·집행 등) 등이 강조됐다.
회의를 주재한 최우혁 네트워크정책실장은 "보안은 더 이상 비용이 아닌 기업 성패를 가를 수 있는 필수적인 투자다. 정보보호 최전선에 계신 CISO 여러분들이 자율적·선제적으로 보안역량 강화에 노력해달라"고 당부하며 "정부도 AI강국을 뒷받침하는 견고한 정보보호 체계 구축을 위해 현장과 지속 소통하고 보완하는 등 총력을 기울일 것”라고 말했다.