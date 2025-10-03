신임 최우혁 네트워크정책 실장은 누구?..."대표적 테크노크라트"

3개월 넘게 공석인 과기정통부 네트워크정책실장에 최우혁 전 정보보호네트워크정책관이 3일자로 승진, 임명됐다. 이 자리는 현 류제명 2차관이 지난 6월말 승진함에 따라 빈자리로 있었다. 네트워크정책실은 과기정통부가 지난 2019년 11월 조직개편해 만든 곳으로, 네트워크에 기반을 둔 정보보호와 방송·통신 정책 전반의 종합컨트롤타워 역할을 한다. 산하에 정보보호네트워크정책관과 통신정책관 등 두 국(局)을 두고 있다.

신임 최 실장은 71년생(54세)이다. 행정고시(행시) 38회에 해당하는 기술고시(기시) 31회다. 1996년 5급 공채로 공직 생활을 시작했다. 서울대 컴퓨터공학과를 졸업한 과기정통부내 대표적인 테크노크라트(기술관료)다.

실장 승진 직전에는 정보보호네트워크정책관(국장)으로 있었고, 전파정책국장과 지식재산전략기획단 지식재산정책관을 거쳤다.

최우혁 과기정통부 네트워크정책실장이 지난달 30일 열린 대한민국 사이버보안 컨퍼런스에서 발표를 하고 있다. (사진=지디넷코리아 DB)

특히 정보보호네트워크정책관 시절 SK텔레콤(SKT) 유심 해킹 사태와 최근 불거진 KT 불법 초소형 기지국 해킹에 따른 소비자 소액결제 피해 사건의 민관합동조사단장을 맡아 사고대응과 후속 대책 마련에 기여했다. SKT 해킹 사고때는 7킬로그램(kg), KT 사고때는 3킬로그램(kg)이 빠질 정도로 고생했다는 후문이다.

최 실장은 정보보호네트워크정책관 시절인 지난달 30일 코엑스에서 열린 '대한민국 사이버보안 컨퍼런스'에서 연사로 나와 AI기술 확산이 보안 패러다임 전환을 가속화하고 있다면서 사이버보안 실효성 강화가 주요 과제로 부상했다고 밝힌 바 있다. 또 당시 국정과제로 'AI시대를 지탱하는 견고한 디지털 보안 체계 구축'을 추진한다면서 이를 달성하기 위한 다섯 가지 액션 플랜으로 ▲AI시대 정보보호 제도 개편 ▲AI기반 보안 시스템 구축 ▲보안 사각지대 지원 강화 ▲디지털 역기능 해소 ▲정보보호 산업 전략적 육성 등을 제시했다.

앞서 지난 5월 개최된 한 컨퍼런스에서는 연사로 나와 AI 영향력이 모든 분야로 확장하는 AI혁명시대가 도래했다고 강조하면서 올해 정보보안 연구개발(R&D)에 1049억 원, 사이버보안 인재 양성 지원에 283억 원을 투입한다고 말했다.