소프트캠프, 2025년 흑자 전환...연결매출 259억 전년비 53% 성장

소프트캠프(대표 배환국)는 2025년 사업연도 연결 기준 잠정 실적 공시를 통해 매출 259억 원을 기록하며 전년 대비 53.4% 성장했다고 24일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 29억 원으로 흑자전환에 성공했다. 당기순이익도 약 36억 원으로 큰 폭으로 증가했다. 이번 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 잠정 수치다.

회사 측은 이번 실적 개선 배경으로 클라우드 전환 가속과 기업 간 시스템 연동 확대에 따른 보안 투자 증가를 꼽았다. 협력사 및 파트너사와의 데이터 교환이 일상화되고 인공지능 활용이 확대되면서, 기업 보안의 중심이 단순한 네트워크 차단에서 데이터 보호 중심으로 이동하고 있다는 설명이다.

소프트캠프는 핵심 정보를 직접 보호하는 데이터 중심 보안 기술과 제로 트러스트 기반 보안 기술을 함께 고도화해 왔다. 이를 통해 문서 등 주요 정보가 내부망을 벗어나 외부 협업 환경이나 클라우드로 확장되더라도 접근 권한과 사용 이력이 유지되도록 지원하고 있다.

배환국 소프트캠프 대표가 한 행사에서 발표를 하고 있다.(사진=지디넷코리아 DB)

또한 회사는 보안 접속 관리 기술과 원격 브라우저 격리(RBI, Remote Browser Isolation) 기술을 결합해 외부 웹 및 서비스 이용 과정에서 발생할 수 있는 악성코드·피싱 등 위협을 차단하고 있다.

소프트캠프는 접속 단계에서부터 위협을 차단하고, 최종적으로 데이터를 보호하는 방식의 보안 전략을 강화하고 있다. 이를 통해 외부 협업과 클라우드 환경에서도 기업의 핵심 정보가 안전하게 유지될 수 있도록 지원하고 있다.

배환국 소프트캠프 대표는 “기업 환경이 외부와 연결될수록 중요한 것은 단순한 차단이 아니라 데이터의 안전한 활용을 보장하는 것”이라며 “제로 트러스트 기반 보안 기술과 데이터 중심 보안 역량을 지속적으로 강화해 기업이 안심하고 데이터를 활용할 수 있는 환경을 제공하겠다”고 말했다.

이어 "협력사 및 파트너와의 연결이 확대되는 환경에 맞춰 보안 역량을 강화하는 동시에, AI 확산으로 데이터 생성과 활용이 급증하는 변화 속에서 데이터 중심 보안과 제로 트러스트 전략을 핵심 성장 축으로 고도화해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.