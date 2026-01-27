소프트캠프-에임인텔리전스,기업용 AI 보안 솔루션 개발 협력

사이버 보안 전문기업 소프트캠프(대표 배환국)와 AI 보안(AI Safety) 전문 기업 에임인텔리전스(AIM Intelligence, 대표 유상윤)가 보안 통제 및 안전성 강화를 위한 전략적 제휴(MOU)를 맺었다. 협약식은 26일 경기도 과천 소프트캠프 DX타워 본사에서 진행됐다.

소프트캠프는 RBI(Remote Browser Isolation) 기반 보안 원격접속 서비스 '실드게이트(SHIELD Gate)'를 통해 AI 활용이 이뤄지는 업무 환경의 보안 통제를 시행하고 있다. RBI 기술을 적용, 사용자 단말에 데이터가 남지 않게 설계한 것이 특징이다.

에임인텔리전스는 생성형 AI와 대규모 언어모델(LLM)을 비롯해 이미지·비전(VLM), 음성(Audio), 멀티모달 시스템은 물론, 실제 시스템과 물리적 환경과 상호작용하는 ‘피지컬 AI(Physical AI)’ 영역까지를 대상으로 AI 가드레일(Guardrail) 및 AI 레드티밍(Red Teaming) 기술을 연구∙개발하며, 프롬프트 인젝션과 탈옥(jailbreak), 개인정보 및 민감정보 입력 탐지 등 AI 판단과 응답 과정에서 발생하는 보안 리스크에 대응하는 기술 경쟁력을 보유하고 있다.

특히 글로벌 AI 보안 시장에서 ‘jailbreak 대응’ 분야에 특화한 기업으로, 모델이 기업의 정책과 의도를 벗어나도록 유도하는 고도화된 공격 시나리오를 실제 환경에 가깝게 자동으로 검증·차단하는 AI Red Teaming 및 Guardrail 기술을 보유하고 있다.

배환국 소프트캠프 대표(왼쪽)와 유상윤 에임인텔리전스 대표가 MOU를 맺고 있다.

기업이 AI 도입시 가장 큰 장애로 꼽는 것이 AI를 통한 민감 기밀의 유출인데, 이번 협약은 이에 대응하는 것으로, 사이버보안과 AI보안을 결합, 세계적인 경쟁력을 갖춘 보안솔루션을 공동 개발 및 마케팅하기 위한 것이다. 이에, 양사는 △AI 환경에서 발생 가능한 보안 위협에 대한 공동 비즈니스 모델 개발 △개인정보 및 민감정보 보호를 고려한 기업용 AI 사용 시나리오 공동 모색에 나서며, 이미 양사 기술진 협업를 진행하고 있어 빠른 시일에 성과를 거둘 전망이다.

소프트캠프는 'SHIELD Gate'를 통해 제공하는 RBI 기반 보안 원격접속 환경에 기업용 AI 사용이 확대되는 흐름에 맞춰, AI 입력·응답 단계의 안전성 확보 방안을 다각도로 검토하고 있으며, 에임인텔리전스의 AI Guardrail 기술이 AI 활용 전 과정에서의 보안 통제 모델을 함께 고민하는 데 상호 보완적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히, RBI는 국가 망 보안체계(N2SF) 환경에서 필수 기술이면서도 제로 트러스트 관점에서 SaaS를 안전하게 사용할 수 있게 하며, 데이터 민감도에 따른 각 등급에 맞춘 보안 통제 차등 적용을 지원하고 있다.

배환국 소프트캠프 대표는 “기업용 AI는 업무 혁신의 핵심 도구로 자리 잡고 있지만, 동시에 새로운 보안 리스크라는 양면성이 반드시 존재”한다며 “이번 협약을 통해 국가 망 보안체계(N2SF)와 같은 환경에서 AI∙SaaS 를 안전하게 사용할 수 있도록 해 기업이 안심하고 사용할 수 있는 보안 통제 모델을 함께 모색해 나갈 계획”이라고 말했다.

유상윤 에임인텔리전스 대표는 “국가 망 보안체계(N2SF) 환경과 같이 높은 수준의 보안이 요구되는 영역에서는 생성형 AI를 안전하게 쓰기 위한 정교한 통제와 가드레일이 필수적”이라며 “특히 탈옥(jailbreak)과 같은 고도화된 공격에 대응할 수 있는 AI 보안 역량이 중요해지는 만큼, 이번 협약을 통해 기업과 공공기관이 AI를 보다 안심하고 활용할 수 있는 현실적인 AI 보안 적용 방안을 함께 고민해 나갈 것”이라고 말했다.