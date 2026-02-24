에이수스·에이서, 독일서 PC 제품 판매 중단

IDC, 가트너 등 시장조사업체 기준 3~4위를 오가는 PC 제조사인 에이수스와 에이서가 독일에서 데스크톱 PC와 노트북 판매를 일시 중단했다. 핀란드 통신 솔루션 회사인 노키아와 H.265 영상코덱 특허 분쟁을 겪고 있기 때문이다.

독일 IT 매체 컴퓨터베이스에 따르면, 고효율 영상 압축을 위한 코덱인 H.265(HEVC) 관련 특허를 보유한 노키아는 에이수스와 에이서, TV 제조사 하이센스가 라이선스를 취득하지 않은 채 관련 기술을 탑재한 제품을 판매했다고 주장했다.

에이수스가 국내 판매중인 노트북 제품군. (사진=지디넷코리아)

독일 법원은 이들 기업이 특허 라이선스를 구매하지 않을 경우 관련 제품의 판매 및 수입을 중단해야 한다는 가처분 결정을 내렸다. 이에 따라 두 회사는 지난 주말 웹사이트 접속을 차단했다.

컴퓨터베이스에 따르면 현재 두 회사는 독일어 웹사이트 접속 차단을 해제한 상태다. 에이수스는 데스크톱 PC와 노트북 카테고리를 메인 메유에서 제외했고 에이서도 유지보수 안내 페이지와 고객지원만 제공하고 있다.

단 특허 분쟁의 핵심 제품을 제외한 그래픽카드 등 일부 부품은 양사 모두 여전히 판매를 지속하고 있다.

에이수스는 공정한 해결을 위해 추가적인 법적 대응을 검토하고 있다고 밝혔으며, 에이서 역시 신속한 해결을 위해 법적 옵션을 검토 중이라고 전했다.