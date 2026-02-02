에이수스, 콘텐츠 제작용 프로아트 노트북 2종 출시

에이수스가 2일 콘텐츠 제작자를 위한 고성능 노트북 '프로아트 PX13' 2종을 국내 출시했다.

프로아트 PX13(HN7306)은 AMD 라이젠 AI 맥스+ 395 프로세서 내장 CPU와 GPU, NPU, 최대 128GB 통합 메모리로 AI 기반 콘텐츠 제작과 응용프로그램 구동을 지원한다.

13.3인치, 3K(2880×1800) OLED 디스플레이는 DCI-P3 색공간을 100% 충족하며 베사 디스플레이 HDR 트루 블랙 500, 돌비 비전을 지원한다. 화면은 최대 360도 회전하며 노트북, 태블릿, 스탠드, 텐트 등 다양한 형태로 활용할 수 있다.

에이수스 프로아트 PX13(HN7306). (사진=에이수스)

마이크로SD카드 리더, HDMI 2.1 단자, USB4 등 주요 입출력 단자를 갖췄고 무게는 1.38kg, 두께는 15mm이다. 윈도11 홈을 기본 탑재했고 어도비 크리에이티브 클라우드 3개월 이용권, 캡컷 멤버십이 기본 제공된다.

파생모델인 프로아트 고프로 에디션 PX213은 액션캠 업체 고프로와 협업한 모델이다. 고프로 아이덴티티를 반영한 시안 조명과 고프로 플레이어 실행을 위한 전용 키를 배치했다.

프로아트 고프로 에디션 PX13. (사진=에이수스)

촬영 콘텐츠를 관리하는 에이수스 스토리큐브 앱은 고프로 클라우드와 연동되며 전용 슬리브와 패키지를 기본 제공해 노트북과 주변기기를 함께 수납할 수 있다.

프로아트 PX13은 오늘(2일)부터, 프로아트 고프로 에디션 PX213은 25일부터 에이수스 공식 온라인스토어와 네이버, G마켓, 옥션, 11번가 등에 공급된다.

가격은 LPDRR5X 128GB, PCI 익스프레스 4.0 1TB SSD 내장 모델 기준 429만 9,000원(에이수스 스토어 기준).