에이수스, 롯데하이마트 잠실점에 브랜드존 입점

에이수스코리아는 6일 롯데하이마트 잠실점 내 조립PC 존에 입점해 게이밍 제품군 체험존을 운영한다고 밝혔다.
롯데하이마트 잠실점은 6일 리뉴얼 오픈에 맞춰 전문가의 추천을 통해 소비자가 원하는 사양으로 맞춤형 조립 PC를 구매할 수 있는 조립PC 존을 신설했다.
에이수스는 조립PC 존에 게이밍 브랜드 'ROG'와 TUF 게이밍, 콘텐츠 제작자용 프로아트, 보급형 시장을 겨냥한 프라임 등 다양한 주변기기를 배치하고 신뢰성 높은 고성능 PC를 구성할 수 있는 '파워드 바이 에이수스' PC 솔루션을 전시한다.
ROG 제피러스 G14, ASUS 젠북 A14 등 노트북 신제품, ROG 크로스헤어 X870E 히어로, 프로아트 Z890 크리에이트 와이파이 메인보드, ROG 아스트랄 지포스 RTX 5080 화이트 그래픽카드 등 고성능 부품들이 전시된다.
체험존에는 AMD 라이젠 9800X3D 프로세서와 ROG 아스트랄 지포스 RTX 5080 그래픽카드, QHD 해상도에서 540Hz의 고주사율을 지원하는 ROG 스트릭스 OLED PQ27AQWP-W 게이밍 모니터로 구성된 고성능 PC를 배치했다.
에이수스는 오는 7일 그래픽카드 30주년 한정판 모델인 ROG 매트릭스 지포스 RTX 5090을 현장에서 추첨판매 예정이다. 프라임 지포스 RTX 5080도 할인 판매 예정이다.
오는 10일에는 프라임 지포스 RTX 5070 Ti 특가 판매 행사를 진행한다.
에이수스코리아 관계자는 "더 많은 고객에게 에이수스의 혁신적인 제품을 선보일 수 있도록 롯데하이마트 잠실점 리뉴얼을 시작으로 점차적으로 체험 공간을 확대해 나갈 예정"이라고 밝혔다.