신세계아이앤씨-에이수스, 미니 PC로 고성능 AI 계산대 구현

글로벌 PC·서버 제조사 에이수스는 27일 신세계그룹 IT 계열사 신세계아이앤씨가 에이수스 초소형 PC 'NUC' 기반으로 AI 계산대 솔루션을 구현해 운영 효율과 고객 경험을 동시에 향상시키고 있다고 밝혔다.

신세계아이앤씨는 카메라로 영상을 인식하는 컴퓨터 비전 기술을 활용해 바코드 인식없는 AI 셀프 계산대 기술인 '스파로스 스캔케어'를 개발해 도입하고 있다.

스파로스 스캔케어는 레이저와 바코드 스캐너를 이용한 상품 인식 대신 풀HD(1920×1080 화소)급 영상으로 초당 30장 이상의 이미지를 수집·분석해 상품을 인식하고 결제를 처리한다.

신세계아이앤씨가 작년 5월 SK하이닉스 이천 캠퍼스에 구축한 AI 계산대. (사진=신세계아이앤씨)

스파로스 스캔케어 구현에는 초소형 미니PC인 에이수스 NUC 13 프로가 활용됐다.

NUC 13 프로는 인텔 13세대 코어 i5 프로세서와 아이리스 Xe 내장 GPU를 활용해 고가 외장 GPU 없이 AI 비전 모델을 구동할 수 있다. CPU와 GPU 등 모든 자원을 AI 연산에 활용할 수 있는 인텔 소프트웨어개발키트(SDK)인 오픈비노(OpenVINO)도 제공된다.

복잡한 이미지 처리와 AI 추론을 클라우드 도움 없이 매장 내 키오스크에서 직접 수행하면서 네트워크 지연과 보안 문제를 최소화하고 인터넷 장애 상황에서도 안정적인 운영이 가능하다.

인텔 13세대 코어 프로세서 기반 NUC 13 프로 개요도. (사진=에이수스)

신세계아이앤씨는 하루 약 1만 1천명이 이용하는 매장에 100대 규모 키오스크 실증을 진행해 안정성을 검증했다. 현장 IT 인력이 부족한 무인 매장이나 소형 점포에서도 별도의 전문 지원 없이 설치·운영이 가능해 유지보수 비용이 크게 줄었다.

여러 상품을 한꺼번에 계산대 위에 올려 놓아도 약 1초만에 인식이 완료되며 기존 셀프 계산대 대비 대기 시간은 25% 수준으로 줄였다. 인식 정확도는 99.5%에 달했으며, 신선식품처럼 형태가 일정하지 않은 상품도 별도 학습 과정 없이 실시간 등록·인식할 수 있어 활용 범위가 넓다.

스파로스 스캔케어를 활용한 손실방지 기능 작동 사례.

신세계아이앤씨는 이 솔루션을 '스파로스 스캔케어' 등 자사 비전 AI 기술과 결합해 상품 미인식이나 계산 누락을 방지하는 손실 방지 기능까지 구현했다.

신세계아아이앤씨는 지난 해 상반기 SK하이닉스 이천 캠퍼스에 'AI 계산대' 기반 스마트 매장을 구축한 데 이어 일반 리테일 매장을 대상으로 본격적인 상용화에 나설 예정이다.

관련기사

에이수스는 2023년 7월 인텔 미니 PC 'NUC' 제조·판매 등 사업권을 인수한 이후 NUC 브랜드로 임베디드·게이밍·사무용 제품을 개발해 주요 시장에 공급중이다.

27일 에이수스코리아 관계자는 "NUC는 소형 폼팩터와 다양한 입출력 포트, CPU와 GPU를 활용한 엣지 AI로 설치 장소나 조건에 구애받지 않고 키오스크와 산업 현장의 자동화 구현 등 다목적으로 활용할 수 있다는 것이 가장 큰 장점"이라고 설명했다.