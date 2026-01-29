에이수스, '레지던트 이블-레퀴엠' 번들 행사 진행

에이수스코리아가 오는 3월 12일까지 캡콤 게임 최신작 '레지던트 이블-레퀴엠' 번들 행사를 진행한다.

'레지던트 이블-레퀴엠'은 궤멸된 라쿤 시티를 배경으로 FBI 정보 분석관 그레이스와 베테랑 요원 레온이 라쿤 시티 사건에 숨겨진 진실을 파헤치는 과정을 그리고 있다. 오는 2월 27일 공식 출시 예정이며 엔비디아 DLSS 4 기술이 적용됐다.

에이수스코리아가 PC 주요 부품과 주변기기 구매자 대상 게임 번들 행사를 진행한다.

에이수스코리아는 X870E, X870, Z890 시리즈 기반 AMD/인텔 메인보드, 정격 출력 1000W 이상 전원공급장치, ROG 스트릭스 OLED 모니터 4종, ROG NUC 등 게이밍 관련 고성능 하드웨어 구매자 대상으로 '레지던트 이블-레퀴엠' 게임 코드를 제공한다.

ROG 랩처/TUF 유무선공유기, ROG 하피 마우스, 키보드, 게이밍 의자와 헤드셋 등 게이밍 주변기기도 대상 제품에 포함된다. 그래픽카드 제품은 대상 제품에서 제외된다.

제품 구매 후 영수증과 구매 내역을 에이수스 공식 웹사이트 내 이벤트 페이지에 등록하면 디지털 게임 코드가 제공된다. 게임코드는 게임 ESD 플랫폼 '게임스플래닛'에서 2월 12일부터 3월 26일까지 등록할 수 있다.

행사 대상 제품과 참여 방법 등 상세 내용은 에이수스 공식 홈페이지와 제품 소개 페이지에서 확인할 수 있다.