케이엔알시스템, 아마존로보틱스와 물류로봇 기술협업

케이엔알시스템은 아마존로보틱스와 '로봇용 액추에이터 성능 검증 시스템' 개발 프로젝트를 위한 기술 협업을 개시했다고 23일 밝혔다.

회사는 아마존로보틱스 정식 판매기업 등록을 완료하고 액추에이터 성능 검증 시스템 개발을 위한 협업 체계를 구축했다.

이번 협업은 로봇 핵심부품인 액추에이터 생산 최종단계(EOL)에서 발생하는 정밀 성능 데이터를 아마존로보틱스 시스템에 실시간 전송·최적화하는 것이 골자다.

케이엔알시스템은 자사 정밀 시험장비와 아마존로보틱스 제어 모듈 간 시스템 통합(SI)을 완료했으며, 오는 6월까지 교정 공정 자동화 시스템 구축을 마칠 계획이다.

양사는 이후 로봇용 액추에이터 전용 검사장비 표준모델을 확정해 올해 말까지 아마존로보틱스 생산거점에 공급하는 것을 목표로 하고 있다.

케이엔알시스템은 이번 협업을 계기로 자사가 세계 최초로 라인업을 완성한 전동모터·유압 결합 '로봇용 하이브리드 액추에이터'를 아마존 자율이동로봇(AMR) 플랫폼에 탑재하는 전략적 제휴로 확대한다는 방침이다.

또한 고출력 하드웨어 기술과 아마존의 군집 주행 소프트웨어를 결합해 초고중량 물류로봇 개발에도 나설 계획이다.

김명한 케이엔알시스템 대표는 "단계별 프로젝트를 성공적으로 수행할 경우 아마존로보틱스의 글로벌 레퍼런스를 기반으로 차세대 물류로봇 시장에서 핵심 역할을 수행할 수 있을 것"이라고 말했다.