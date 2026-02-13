케이엔알시스템, 158억원 사모CB 발행 결정

로봇 전문기업 케이엔알시스템은 로봇시장 선점과 기술 경쟁력 강화를 위해 158억원 규모 자금 조달에 나선다고 13일 밝혔다.

케이엔알시스템은 이날 금융감독원 전자공시시스템을 통해 이사회 결의를 거쳐 158억원 규모 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 공시했다.

이번 자금 조달은 케이엔알시스템이 기업공개(IPO) 이후 처음 단행하는 자본성 자금 조달이다. 주가변동에 따른 리픽싱(전환가액 조정) 조건은 포함되지 않았다. 표면이자율과 만기보장수익률은 각각 0%와 1%다. 만기일은 2031년 2월 26일이다.

케이엔알시스템 슈퍼 휴머노이드 컨셉도 (사진=케이엔알시스템)

케이엔알시스템은 이번 자금 조달을 통해 로봇용 하이브리드 액추에이터 등 로봇기술 로드맵 핵심 기술을 순차적으로 상용화한다. 회사는 작년 개발에 착수한 슈퍼 휴머노이드를 디자인 특허를 출원하고, 올해 말 실물을 선보인다는 계획이다.

슈퍼 휴머노이드는 유·무인 탑승방식을 호환하는 이족보행 고하중 대형로봇이다. 다섯 손가락 로봇손과 로봇팔을 갖췄다. 지난해 개발에 성공한 '로봇용 하이브리드 액추에이터' 기술을 집약한 고성능 로봇팔을 탑재한다.

높이 2.5m와 폭 1.5m 크기로 설계해 가반하중(물건을 들어올리는 힘) 400kg부터 최대 600kg까지 지원한다는 구상이다. 일반에 공개된 타 휴머노이드 대비 10배가 넘는 힘을 낼 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

극한 산업현장에서 작업자가 로봇에 승차해 운용하거나 작업자 없이 원격 운용 등이 모두 가능하다. 고중량물 핸들링이 필요한 산업현장은 물론 인간 접근이 어려운 고온·고방사선 등 극한 환경에 투입할 계획이다.

이 과정에서 만든 로봇팔과 로봇손 등 구성요소는 개별 제품화해 시장에 공급할 계획이다. 로봇 핵심부품시장에서 독자적인 수익모델을 구축하고 비즈니스 성과를 창출한다는 전략이다.

김명한 케이엔알시스템 대표는 "로봇부품 경쟁력을 바탕으로 완성형 로봇 시스템까지 확장할 것"이라며 "작업자 안전을 위협하는 각종 현장에서 인간 능력을 뛰어 넘어 일하는 슈퍼맨형 로봇을 개발해 세상을 안전하게 바꾸는 데 기여하겠다"고 말했다.