테솔로, 경량형 로봇핸드 'DG-5F-S' 출시

로봇 그리퍼 전문기업 테솔로가 소형·경량화 휴머노이드 로봇핸드 'DG-5F-S'를 정식 상용화한다고 23일 밝혔다.

DG-5F-S는 테솔로 로봇핸드 액추에이터 기술을 기반으로, 기존 주력 모델인 DG-5F-M 구조와 조작 성능을 유지하면서 소형·경량화에 초점을 맞춰 새롭게 설계했다.

DG-5F-S 20자유도 모델(왼쪽)과 15자유도 모델(오른쪽) (사진=테솔로)

5지 20자유도(20DoF) 다관절 구조를 바탕으로 휴머노이드 로봇에 필요한 정교한 파지 및 조작 동작을 지원한다. 무게·크기 제약, 장착 인터페이스 조건, 주변 시스템과의 호환성 등 플랫폼 통합 단계 요구사항을 반영해 최적화했다.

손동작 구현에 상대적으로 높은 자유도가 필요하지 않거나, 더 작은 로봇핸드가 필요한 연구 환경을 고려해 5지 15자유도(15DoF) 옵션 모델도 함께 선보인다.

테솔로는 DG-5F-S 상용화를 통해 로봇핸드를 연구용 플랫폼을 넘어 실제 휴머노이드 시스템에 안정적으로 적용 가능한 산업용 핵심 부품으로 확장하고, 국내 휴머노이드 상용화 기반을 강화해 나갈 계획이다.

테솔로 관계자는 "글로벌 고객에 공급하며 축적한 실사용 데이터와 현장 피드백을 바탕으로 신제품을 개발했다"라며 "가격 부담과 크기 제약을 완화해 휴머노이드 로봇핸드 적용 문턱을 낮추는 계기가 될 것"이라고 말했다.