테솔로, 신용보증기금 프리아이콘 선정

로봇 핸드 플랫폼 고도화

디지털경제입력 :2025/11/10 18:28

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

로봇 그리퍼 전문기업 테솔로는 신용보증기금이 추진하는 스타트업 스케일업 프로그램 '프리아이콘'에 선정됐다고 10일 밝혔다.

테솔로는 향후 최대 70억원 규모 보증 지원과 함께 투자 연계, 수출 지원, 기술 검증 등 다양한 성장 인프라를 확보했다.

테솔로 DG-5F (사진=테솔로)

신용보증기금은 이번 평가에서 테솔로의 핵심 기술력, 글로벌 전시 및 수출 실적, 제품 상용화 가능성 등을 종합적으로 인정했다.

테솔로는 인간 수준의 섬세한 조작 능력을 구현하는 다관절 로봇 손 '델토 그리퍼 시리즈'를 개발하고 있다. 미국과 유럽, 일본, 중국 등 16여 개국으로 제품을 수출 중이다.

김영진 테솔로 대표는 "휴머노이드 로봇 손을 대표하는 글로벌 표준 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
테솔로

