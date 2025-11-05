로볼리전트, 테솔로와 휴머노이드 시연

미국 로봇기업 로볼리전트는 국내 로봇 그리퍼 전문기업 테솔로와 협력해 섬세한 물체 조작 능력을 갖춘 양팔 휴머노이드 로봇을 선보였다고 5일 밝혔다.

양사는 5일부터 8일까지 일산 킨텍스에서 열리는 로보월드 2025에 공동 참가했다. 로볼리전트의 양팔 AI 휴머노이드 로봇 '로빈'에 테솔로 그리퍼 'DG-5F'를 적용한 실시간 조작을 시연한다.

로볼리전트와 테솔로는 지난 8월 사업 협력 양해각서(MOU)를 체결한 이후 정밀 조작 분야에서 기술 협력을 이어왔다. 이번 시연에서 정밀 조작을 구현해 양팔 휴머노이드 로봇 상용화 가능성을 제시한다.

로볼리전트 모바일 휴머노이드 '로빈'에 테솔로 'DG-5F' 로봇핸드를 장착한 모습 (사진=로볼리전트)

로볼리전트는 향후에도 다양한 국내외 기업과의 협력을 통해 시장 수요에 기반한 기능 고도화와 고객 맞춤형 로봇 솔루션 개발을 지속할 계획이다.

2017년 미국 텍사스 오스틴에서 설립된 로볼리전트는 AI 기반 매니퓰레이터와 휴머노이드 로봇을 자체 기술로 개발하는 글로벌 로봇 스타트업이다.

로볼리전트가 개발한 자율이동로봇 기술을 결합한 양팔 휴머노이드 '로빈'은 정밀 작업 수행이 가능한 구조를 갖추고 있다. 국내외 다양한 산업 현장에서 개념검증(PoC) 프로젝트를 진행 중이다.

로볼리전트는 최근 국내 대기업과 함께 공장 내 실제 적용을 위한 양산성 검증에도 착수했다. 다양한 국내외 기업과의 협력을 통해 시장 수요에 기반한 기능 고도화와 고객 맞춤형 로봇 솔루션 개발을 지속할 계획이다.

김봉수 로볼리전트 대표는 "테솔로의 우수한 로봇 핸드 기술을 통해 로빈의 정밀 조작 정밀도가 한층 강화될 것"이라며 "앞으로도 양사가 긴밀히 협력해 산업 현장에서 실질적인 가치를 창출할 수 있는 휴머노이드 기술을 선보이겠다"고 말했다.