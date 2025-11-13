테솔로, 올해의 10대 기계기술 선정

로봇 그리퍼 전문기업 테솔로는 다관절 로봇 핸드 'DG-5F'가 한국기계기술단체총연합회에서 주관하는 '2025 대한민국 올해의 10대 기계기술'에 선정됐다고 13일 밝혔다.

대한민국 올해의 10대 기계기술은 국내에서 개발된 우수 기술을 발굴해 시상하는 기술상이다. 기술의 혁신성·난이도·산업 기여도를 중심으로 심사한다.

테솔로는 한국생산기술연구원의 추천을 통해 DG-5F 기술을 출품했다. 휴머노이드 로봇 부품 분야 기술적 완성도와 실제 산업 적용 성과에서 높은 점수를 받았다.

류우석 테솔로 기술이사(오른쪽에서 두 번째)가 기념 사진을 찍고 있다. (사진=테솔로)

DG-5F는 다섯 개의 손가락과 20개 능동 관절을 구현한 인간형 로봇 핸드다. 다양한 형태·질감 물체를 파지하고 조립·이송·조작하는 고난도 정밀 작업을 수행할 수 있다.

각 관절은 모터·드라이버·엔코더·감속기가 통합된 단일 모듈로 구성됐다. 반복정밀도 0.1°, 관절 속도 75rpm 등 산업 환경에서 요구되는 성능을 갖췄다.

테솔로는 고속 멀티드롭 통신 프로토콜, 인핸드 메니퓰레이션, 힘 기반 파지 알고리즘 등 고난도 제어 기술을 내재해 수작업 공정까지 대체할 수 있는 성능을 확보했다.

DG-5F는 제조·물류 공정뿐 아니라 글로벌 AI 기업들이 요구하는 고품질 인간 행동 데이터를 수집하는 연구용 플랫폼으로도 채택되고 있다.

테솔로는 DG-5F 양산 체계를 마련해 공급을 확대하고 있다. 스탠포드, 스위스연방공대, KAIST 등 학계와 자동차·전자·물류 산업군 주요 제조기업에 납품했다.

테솔로 측은 "한국형 다관절 로봇 핸드 글로벌 표준화를 추진하겠다"며 "휴머노이드 로봇 및 사람 수작업 자동화 분야에서 세계 시장을 선도하는 로봇 손 플랫폼 기업으로 도약할 것"이라고 말했다.