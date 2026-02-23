미국, AI 수출 전략 프로그램 '테크 코어' 신설…글로벌 주도권 강화

미국과 중국 간 인공지능(AI) 경쟁이 격화되는 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령이 자국 기술을 해외에 확산하기 위한 '테크 코어'를 출범했다. 미국의 대표적인 해외 봉사 프로그램인 평화봉사단 모델을 AI 수출 전략에 접목해 글로벌 영향력 확대에 나선다는 목표다.

23일 CNBC에 따르면 백악관은 평화봉사단 내에 테크 코어 이니셔티브를 신설하고 미국산 AI 기술의 해외 확산과 파트너 국가들의 첨단 시스템 도입을 지원하겠다고 발표했다.

평화봉사단은 교육·보건·농업·경제성장 등 다양한 분야에서 현지 개발 프로젝트를 지원하기 위해 미국 자원봉사자를 해외에 파견하는 독립 연방기관이다. 새로 출범한 테크 코어는 이와 유사한 구조로 운영되며 엔지니어와 과학·기술·공학·수학(STEM) 전공 졸업생 등 기술 인력을 모집·훈련·파견해 미국 AI 솔루션의 현지 적용을 위한 지원을 맡는다.

도널드 트럼프 미국 대통령 (사진=대한상의)

테크 코어는 농업·교육·보건·경제개발 등 핵심 분야 문제 해결을 목표로 AI 솔루션을 구현하게 된다. 지원자 모집은 전용 웹사이트를 통해 수시로 진행될 예정이다. 모집된 자원봉사자들은 트럼프 행정부가 지난달 7월 행정명령을 통해 발표한 AI 수출 프로그램 참여 국가에 파견된다. 해당 행정명령은 첨단 기술 분야에서 미국의 글로벌 주도권을 유지하기 위한 조치로, 중국 기술 영향력 확대에 대응하는 전략과도 맞닿아 있다.

최근 중국 기업들은 저렴하고 맞춤화가 쉬우며 현지 인프라에서도 구동 가능한 오픈소스·오픈웨이트 모델을 앞세워 일부 개발도상국에서 입지를 넓혀왔다. 큐원·딥시크 등이 대표 사례다.

AI 수출 프로그램 참여 국가의 전체 명단은 공개되지 않았지만 인도가 핵심 국가로 포함될 것이라는 예상이 나온다. 마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책실 국장은 최근 인도 뉴델리에서 열린 '인도 AI 임팩트 서밋 2026'에서 테크 코어 출범을 처음 공식화했다.

크라치오스 국장은 서밋에서 "진정한 AI 주권은 자국민의 이익을 위해 세계 최고 수준 기술을 보유하고 활용하는 것"이라며 "미국 AI 기술 접근성 확대가 선진국과 개발도상국 간 AI 도입 격차를 줄이는 핵심"이라고 강조했다.

테크 코어 자원봉사자는 12개월에서 27개월간 해외에서 근무하거나 온라인 기반 가상 서비스에 참여할 수 있다. 현장 파견은 올 가을부터 시작될 예정이다. 평화봉사단과 마찬가지로 주거·의료 지원과 생활비, 활동 종료 후 수당이 제공된다.

이와 함께 백악관은 주요 해외 AI 기업을 미국형 AI 수출 스택에 통합하는 '내셔널 챔피언스 이니셔티브'도 발표했다. 또 미국 국제개발금융공사(DFC)를 중심으로 각 국 은행 및 기관을 통해 파트너 국가들이 미국 AI 솔루션을 도입할 때 발생하는 금융 장벽을 완화하겠다는 계획도 내놨다.

백악관은 "파트너 국가들이 자국 기술 산업을 육성할 기회를 갖는 것이 중요하다"며 "이를 지원하는 것이 우리 수출 프로그램의 핵심이 될 것"이라고 밝혔다.