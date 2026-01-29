아마존, 사무직 9% 감축…AI 경쟁 속 1만6천명 추가 감원

아마존이 인공지능(AI) 경쟁 격화 속에서 직원 1만6천명을 추가로 감원한다. 지난해 10월 말 단행한 1만4천명 감원에 이은 조치로 최근 3개월 사이 두 번째 대규모 구조조정이다.

28일(현지시간) 아마존은 의사결정 속도를 높이기 위해 조직 내 불필요한 절차와 계층을 줄이기로 했다며 이같이 밝혔다.

베스 갈레티 아마존 인사 담당 수석부사장(SVP)은 “조직의 계층을 줄이고 책임을 강화하며 관료주의를 제거하는 방식으로 조직을 강화해왔다”고 말했다.

아마존 (사진=픽사베이)

아마존은 지난해 10월 말에도 앤디 재시 최고경영자(CEO)의 지시에 따라 직원 1만4천명을 감원하겠다고 발표한 바 있다. 재시 CEO는 AI가 기술 산업 전반을 빠르게 재편하는 상황에서 대기업도 민첩성을 유지해야 한다는 입장을 강조해왔다.

아마존은 월마트에 이어 미국 내 두 번째로 큰 민간 고용주다. 미 평등고용기회위원회(EEOC)에 제출된 2024년 자료에 따르면 아마존의 사무직 직원 수는 35만 명을 웃돈다. 최근 두 차례 감원 규모를 합치면 전체 사무직 인력의 약 9%에 달한다.

다만 회사 측은 인력 감축이 상시적인 흐름으로 굳어지지는 않을 것이라고 선을 그었다. 갈레티 SVP는 “고객을 위한 책임, 속도, 혁신 역량을 평가하고 이에 따라 조정을 진행하고 있다”며 “회사의 미래에 핵심적인 분야에서는 전략적 채용을 이어갈 방침”이라고 덧붙였다.

아마존은 마이크로소프트, 구글, 메타, 오픈AI 등과 함께 대규모 언어 모델(LLM)과 컴퓨팅 인프라를 둘러싼 AI 주도권 경쟁을 벌이고 있다. 재시 CEO는 이번 감원이 비용 절감보다는 운영 효율성 제고를 위한 조치라고 강조했다.

감원은 이날부터 전사적으로 시행된다. 대부분 직원에게는 사내 다른 직무를 찾을 수 있도록 90일의 유예 기간이 주어진다. 재고용되지 않을 경우 퇴직금과 추가 복지가 제공된다.

아마존은 이와 별도로 아마존 프레시와 아마존 고 등 식료품 사업을 종료하고, 홀푸즈 브랜드 매장에 역량을 집중하겠다고 최근 밝힌 바 있다.