세종대,교육부 'CAMPUS Asia-AIMS' 3주기 신규 사업단 선정

세종대학교(총장 엄종화)는 교육부 주관 ‘CAMPUS Asia-AIMS’ 3주기 신규 사업단에 선정, 아세안(ASEAN) 지역과의 고등교육 교류를 본격 추진한다고 23일 밝혔다.

'CAMPUS Asia-AIMS' 사업은 교육부가 아세안 국가들과의 고등교육 협력을 강화하기 위해 추진하는 국제 교류 프로그램이다. 학생 교류와 공동 교육과정 운영을 통해 글로벌 인재를 양성하고 지속 가능한 아시아 고등교육 공동체를 구축하는 것을 목표로 한다.

이번 선정으로 세종대는 아세안 주요 대학들과의 협력을 한층 공고히 하고, 이를 기반으로 융합형 글로벌 인재 양성과 지속 가능한 국제 교육 협력 체계 구축에 나설 계획이다.

세종대 전경

특히 세종대는 ‘세종 글로벌 스타 프로그램(Sejong Global STAR Program)’을 중심으로 전공 전문성(Specialist), 언어 및 문화 이해 역량(Talent for Language), AI·디지털 역량(AI and Digital Skills), 현장 적용 능력(Real-world application)을 결합한 통합 교육 모델을 운영한다. 이를 통해 단순한 학생 교류를 넘어 공동 교육과정 운영과 국제 공동연구로 협력 범위를 확대해 나갈 방침이다.

관련기사

또한 말레이시아, 인도네시아, 필리핀 등 아세안 지역 파트너 대학과 협력해 공동 커리큘럼을 운영하고, 국제여름프로그램(SISP) 및 해외 여름 프로그램과 연계한 단계적 학생 교류 체계를 구축함으로써 정규 학기 파견의 효과를 극대화할 계획이다.

이충훈 세종대 대외협력처장은 “이번 CAMPUS Asia-AIMS 사업을 통해 대학 간 교류를 확대하는 것은 물론, 미래 첨단산업을 선도할 글로벌 인재를 양성하는 국제 교육 플랫폼을 구축하겠다”며 “아세안 우수 인재와의 지속 가능한 협력을 바탕으로 국제 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.