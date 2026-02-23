에이텐 코리아, 8K DP 듀얼 디스플레이 지원 KVM 스위치 2종 출시

에이텐(ATEN) 코리아가 8K 듀얼 디스플레이 환경을 지원하는 KVM 스위치를 출시하며 고해상도 멀티 시스템 제어 시장 공략에 나섰다.

에이텐 코리아는 USB 3.0 8K 디스플레이포트 듀얼 디스플레이 KVMP 스위치 신제품 'CS1942DPA'와 'CS1944DPA'를 출시했다고 23일 밝혔다.

이번 신제품은 에이텐 최초로 8K 해상도를 지원하는 엔터프라이즈급 KVM 스위치다. 각각 2포트(CS1942DPA)와 4포트(CS1944DPA) 모델로 구성되어 2대 또는 4대의 컴퓨터를 듀얼 DisplayPort 디스플레이 환경에서 단 하나의 키보드와 마우스로 통합 제어할 수 있다.

에이텐 코리아, 8K DP 듀얼 디스플레이 KVM 스위치 CS1942DPA·CS1944DPA 출시(이미지=에이텐 코리아)

CS1942DPA와 CS1944DPA의 가장 큰 특징은 압도적인 화질 지원이다. DisplayPort 1.4와 HDR10+ 규격을 충족하며 최대 7680×4320 @ 60Hz(8K), 5120×2880 @ 60Hz(5K), 4096×2160 @ 120Hz(4K) 해상도를 구현한다. 또한 21:9 및 32:9 울트라 와이드 비율도 지원해 그래픽 디자이너, 영상 편집자, CAD/CAM 엔지니어 등 정밀한 시각 작업이 필요한 전문가들에게 최적의 몰입감을 제공한다.

확장성과 편의성도 대폭 강화됐다. 데이지 체인(Daisy Chain) 기술을 적용해 동일한 제품 2대를 연결할 경우, 최대 4개의 모니터를 사용하는 쿼드 디스플레이 환경을 구축할 수 있다. 내장된 USB 3.1 Gen 1 허브는 최대 5Gbps의 전송 속도를 지원해 다양한 주변기기를 빠르고 효율적으로 공유할 수 있게 돕는다.

사용자 중심의 다양한 제어 옵션도 눈에 띈다. 전면 푸시 버튼, 핫키, 마우스 휠, 원격 포트 선택기, RS-232 명령 등 다양한 방식으로 컴퓨터 간 전환이 가능하며 KVM, USB, 오디오 신호를 독립적으로 전환할 수 있어 작업 유연성을 높였다. 또한 전원 감지 기능을 통해 연결된 컴퓨터 중 하나의 전원이 꺼지면 자동으로 다른 컴퓨터로 전환되어 끊김 없는 작업 환경을 보장한다.

관련기사

신제품은 윈도, 맥OS, 리눅스 등 주요 운영체제와 호환되며, 기본 구성품으로 전용 케이블을 제공해 별도 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 플러그 앤 플레이 환경을 지원한다.

전성훈 에이텐 코리아 마케팅팀 팀장은 "ATEN CS1942DPA와 CS1944DPA는 에이텐의 축적된 기술력을 바탕으로 고성능 8K 듀얼 디스플레이 환경을 구현한 제품"이라며 "고해상도 멀티태스킹이 필수적인 금융, 방송, 콘텐츠 제작 분야의 전문가들에게 실질적인 생산성 향상을 가져다줄 것"이라고 전했다.