에이텐, 일반 소비자용 라인업 '에이텐 에센셜' 출시

KVM 및 AV 솔루션 업체 에이텐이 16일 일반 소비자용 제품 라인업 '에이텐 에센셜'(ATEN essentials)을 국내 출시했다.

에이텐 에센셜은 빠른 구매 결정과 간편한 설치, 합리적인 가격을 중시하는 소비자 요구사항에 대응하기 위해 만들어진 제품군이다.

에이텐의 기술력과 안정성, 호환성, 신뢰성은 그대로 유지하면서 일반 소비자에게 필요하지 않은 기능을 제외하고 꼭 필요한 기능만 담도록 설계했다.

에이텐 에센셜 제품군. (사진=에이텐)

국내 출시되는 첫 제품군은 홈 오피스·홈시네마·게이밍 환경에서 활용할 수 있는 2포트 및 4포트 HDMI 분배기·스위치 제품군이다.

VS4812는 3840×2160 화소(4K), 60Hz 화면 영상을 두 개 디스플레이로, VS4814는 최대 네 개 디스플레이로 분배한다. HDR10+, 3D 포맷, HDCP 2.2를 지원해 여러 디스플레이에서 일관된 디스플레이 품질을 유지한다.

VS4841은 HDMI 영상 입력 네 개 중 하나를 선택해 출력할 수 있는 4K HDMI 스위치로 지연 없는 화면 전환을 제공한다.

VS5812는 8K 60Hz나 4K 120Hz 영상을 두 개 디스플레이로 분배한다. HDR10+과 가변주사율(VRR), HDCP 2.3을 지원해 고성능 콘솔 게임기나 프리미엄 홈시네마 환경을 지원한다.

에이텐 코리아는 에센셜 1차 제품군을 시작으로, 향후 USB 스위치 제품군 등 일반 소비자 환경에서 활용도가 높은 제품을 국내 추가 출시 예정이다.