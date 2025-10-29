에이텐코리아, KVM 광 연장기 CE980·CE990 출시…트루 4K HDR10 지원

에이텐 코리아가 고해상도 영상 환경을 위한 차세대 통합 전송 솔루션 시장 공략에 나섰다.

에이텐 코리아는 트루 4K HDR10 화질과 장거리 광 전송을 지원하는 KVM 광 연장기 CE980·CE990을 출시했다고 29일 밝혔다.

이번에 선보인 CE980·CE990은 글로벌 KVM 스위치 시장 1위 기업 에이텐의 최신 제품으로 하나의 광케이블만으로 영상, 오디오, USB, RS-232 제어 신호를 동시에 전송할 수 있다.

에이텐 코리아, KVM 광 연장기 CE980·CE990 출시(이미지=에이텐 코리아)

CE980은 멀티모드 기준 최대 300m, CE990은 싱글모드 기준 최대 10km까지 안정적인 신호 전송이 가능하다.

트루 4K(4096×2160 @60Hz, 4:4:4) 해상도와 HDR10, HDCP 2.2/2.3 규격을 지원해 장거리 전송 환경에서도 원본에 가까운 색 표현과 명암비를 유지한다.

제품은 로컬(L) 송신기와 원격(R) 수신기로 구성된 세트 형태로 제공된다. CE980L·CE980R, CE990L·CE990R 조합으로 구성되며, 디스플레이포트와 HDMI를 모두 지원하는 콤보 포트를 탑재해 사용 환경에 따라 인터페이스를 자유롭게 선택할 수 있다.

듀얼 콘솔 기능을 지원해 로컬과 원격 양쪽에서 시스템 제어가 가능하며 장비실과 관제실이 분리된 환경에서도 효율적인 운영과 유지보수가 가능하다.

전송 품질과 안정성도 강화됐다. 단일 광섬유 기반 10기가비피에스(Gbps) 대역폭으로 데이터 손실을 최소화했고 8킬로볼트/15킬로볼트(kV) 정전기 방전(ESD) 보호 회로, 스크루 락 DC 전원, 랙 마운트 지원 등 물리적 안정성도 확보했다. RS-232 포트를 통한 PC 웨이크업 기능으로 다양한 산업 환경에서도 일관된 시스템 운용이 가능하다.

CE980·CE990은 LPCM 7.1채널, 돌비 트루HD, DTS-HD 마스터 오디오 등 고음질 디지털 오디오 포맷을 지원하며, 별도 드라이버 설치 없이 플러그 앤드 플레이 방식으로 즉시 사용할 수 있다. 또한 USB 2.0 포트를 통해 키보드, 마우스, 저속 스토리지 등 주변기기 연동도 간편하다.

에이텐 코리아는 이번 신제품이 의료 영상 전송, 미디어 포스트 프로덕션, 산업 자동화, 공공 모니터링 등 장거리 KVM 제어가 필요한 현장에서 폭넓게 활용될 것으로 내다봤다.

듀얼 콘솔과 HDR10, 콤보 포트 설계 등 최신 기술을 통합하면서도 설치 편의성과 비용 효율을 높여 엔터프라이즈 및 시스템 통합(SI) 시장 전반에서 경쟁력을 강화할 계획이다.

에이텐 코리아 전성훈 마케팅팀장은 "CE980·CE990은 단일 광케이블로 트루 4K HDR 영상을 비롯한 모든 KVM 신호를 완전하게 전송할 수 있는 솔루션"이라며 "복잡한 멀티 인터페이스 환경에서도 안정적인 제어와 고화질 영상 전송을 동시에 실현해 의료, 산업, 미디어 분야 고객의 운영 효율을 크게 높여줄 것"이라고 말했다.