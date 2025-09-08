에이텐이 인공지능(AI)과 디지털 전환 시대, 초고화질 영상과 안정적 전송을 동시에 충족하는 차세대 영상·음향(AV) 네트워크 장비를 선보였다.

에이텐 코리아는 송신기와 수신기를 통합한 트루 4K HDMI H.265 오버 IP 트랜시버 'VE8662'를 출시했다고 8일 밝혔다.

이번 신제품은 단일 이더넷 케이블을 통해 초고화질 영상과 다양한 신호를 안정적으로 전송할 수 있어 대규모 AV 네트워크 운영에 최적화된 것이 특징이다.

에이텐 코리아, 차세대 AV 네트워크 장비 'VE8662' 출시(이미지=에이텐코리아)

VE8662는 3천840×2천160, 60Hz(4:4:4) 해상도의 트루 4K 영상을 지원하며, 오디오·USB 2.0·RS-232 신호까지 최대 100미터 거리에서 동시에 전송할 수 있다. H.265 압축 기술을 적용해 대역폭 부담을 최소화하면서도 고품질 영상을 지연 없이 제공한다. 이를 통해 경기장, 공항, 공연장, 교통 관제 센터 등 대규모 인프라 환경에서 효율적 운영이 가능하다.

에이텐은 이번 제품에 이더넷 전원 공급(PoE)과 DC 전원을 동시에 지원하는 이중 전원 설계를 적용했다. 전원 장애 발생 시에도 무중단 운영이 가능해 안정성을 높였으며, 영상 전송뿐 아니라 오디오 임베딩/디임베딩과 USB 제어까지 지원해 다양한 환경에서 통합 관리가 가능하다.

운영 편의성을 높이기 위한 제어 기능도 강화됐다. 전면 버튼, RS-232, 텔넷, 웹 기반 GUI, ATEN 컨트롤 시스템 등 다양한 제어 옵션을 제공하며 입력·출력 소스를 직관적으로 배치하고 디스플레이 레이아웃을 자유롭게 구성할 수 있다. 또한 HDCP 2.2/2.3, HDR 10, AES-128 암호화, HTTPS/WSS 보안 통신을 지원해 영상 품질과 보안성을 동시에 확보했다.

실제 적용 사례도 다양하다. 경기장에서는 경기 중계와 안내 정보를 동시에 송출해 관람객 경험을 향상시킬 수 있고, 교통 관제 센터에서는 수십 개의 영상을 실시간으로 전환해 긴급 상황에 신속히 대응할 수 있다.

공항과 터미널에서는 탑승 안내와 광고 콘텐츠를 동시에 제공해 운영 효율성과 승객 편의를 높인다. 리테일 매장이나 전시장에서는 프로모션 영상과 실시간 안내를 통합 제공해 브랜드 메시지를 극대화할 수 있다.

에이텐 코리아 마케팅팀 전성훈 팀장은 "VE8662는 단순한 비디오 연장기를 넘어 네트워크 기반 AV 전송의 차세대 표준을 제시하는 전문 인프라 장비"라며 "보안, 확장성, 운영 편의성을 동시에 만족시키는 플랫폼으로 공공기관, 교통, 엔터테인먼트 분야 고객에게 최적의 솔루션이 될 것"이라고 말했다.