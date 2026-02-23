한국레노버, QD-OLED 27·32인치 리전 프로 모니터 출시

한국레노버가 23일 4K 해상도 QD-OLED 패널을 적용한 리전 프로 게이밍 모니터 2종을 국내 출시했다.
신제품은 리전 프로 32UD-10(32인치), 27UD-10(27인치)이며 QD-OLED 패널을 적용해 sRGB/DCI-P3 색공간을 99% 충족한다.
평균 응답속도는 0.03ms, 최대 화면주사율은 240Hz이며 AMD 프리싱크 프리미엄 프로, 엔비디아 지싱크 호환을 지원해 장면 전환이 많은 게임에서 화면 잘림이나 찢김 현상을 최소화했다.
레노버 통합 제어용 소프트웨어 '리전 스페이스', 모니터 제어 소프트웨어 '아트리'를 이용해 성능 최적화와 디스플레이 설정을 PC에서 직접 제어할 수 있다.
HDMI 2.1, 디스플레이포트 1.4로 PC와 셋톱박스, 콘솔 게임기를 직접 연결 가능하며 USB-C 케이블로 영상 입력과 기기 충전을 동시에 지원한다.
무상보증기간은 구입 후 3년간이며 기간 중 전문 엔지니어 방문 서비스를 제공한다. 구매 후 30일 이내 불량 화소(데드 픽셀, 브라이트 픽셀) 발생시 신제품 교체가 가능하다.
색상은 블랙, 화이트 두 종류이며 가격은 리전 프로 32UD-10이 119만 9000원, 리전 프로 27UD-10이 109만 9천원.