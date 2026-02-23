한국레노버, QD-OLED 27·32인치 리전 프로 모니터 출시

한국레노버가 23일 4K 해상도 QD-OLED 패널을 적용한 리전 프로 게이밍 모니터 2종을 국내 출시했다.

신제품은 리전 프로 32UD-10(32인치), 27UD-10(27인치)이며 QD-OLED 패널을 적용해 sRGB/DCI-P3 색공간을 99% 충족한다.

평균 응답속도는 0.03ms, 최대 화면주사율은 240Hz이며 AMD 프리싱크 프리미엄 프로, 엔비디아 지싱크 호환을 지원해 장면 전환이 많은 게임에서 화면 잘림이나 찢김 현상을 최소화했다.

4K QD-OLED 패널 탑재 리전 프로 32UD-10. (사진=한국레노버)

레노버 통합 제어용 소프트웨어 '리전 스페이스', 모니터 제어 소프트웨어 '아트리'를 이용해 성능 최적화와 디스플레이 설정을 PC에서 직접 제어할 수 있다.

HDMI 2.1, 디스플레이포트 1.4로 PC와 셋톱박스, 콘솔 게임기를 직접 연결 가능하며 USB-C 케이블로 영상 입력과 기기 충전을 동시에 지원한다.

무상보증기간은 구입 후 3년간이며 기간 중 전문 엔지니어 방문 서비스를 제공한다. 구매 후 30일 이내 불량 화소(데드 픽셀, 브라이트 픽셀) 발생시 신제품 교체가 가능하다.

색상은 블랙, 화이트 두 종류이며 가격은 리전 프로 32UD-10이 119만 9000원, 리전 프로 27UD-10이 109만 9천원.