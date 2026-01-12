한국레노버, 아동 복지시설 세 곳에 선물 전달

한국레노버는 12일 지역사회 나눔 캠페인 일환으로 전국 아동 복지시설 세 곳에 선물을 전달했다고 밝혔다.

한국레노버는 글로벌 사회공헌 이니셔티브 '러브 온 기빙' 프로그램 일환으로 지난 8년간 상록보육원, 신망원, 홀트아동복지회, 메이크어위시 등 지역사회와 협력해 왔다.

올해는 비정부기구(NGO) 지파운데이션과 협력해 경기 동두천의 동두천아동센터, 충남 금산의 향림원, 경남 함양의 성민보육원 등에 선물을 전달했다.

레노버 로고

각 시설은 아동들의 안정적인 성장을 위해 일상 보호부터 교육, 정서 지원, 자립 프로그램 등을 제공하고 있다.

한국레노버는 지난 해 하반기 충청남도 아산시 소재 초등학교에서 디지털 교육 봉사활동을 진행하는 등 IT 기업 역량을 활용한 임직원 봉사 활동도 함께 진행하고 있다.

신규식 한국레노버 대표는 "한국레노버는 새해에도 '러브 온 기빙' 프로그램을 통해 지역사회와 함께 성장하며 의미 있는 사회공헌 활동을 이어갈 것"이라고 밝혔다.